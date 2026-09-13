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Yeşildere konaklarında dirilen lezzet: kuşburnu çorbası sofralara döndü

Gümüşhane'nin restore edilen Yeşildere Konakları'nda unutulmaya yüz tutan kuşburnu çorbası, şekersiz marmelatla hazırlanıp ziyaretçilere yeniden sunuluyor.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 09:14

GÜNCELLEME: 13 Eylül 2026 - 09:16

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Yeşildere konaklarında dirilen lezzet: kuşburnu çorbası sofralara döndü

Yeşildere konaklarında turizme dönüşüm:

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Yeşildere köyünde yer alan ve 1914 yılında yapılan Yeşildere Konakları, 2014'teki restorasyonun ardından 2024 yılında turizme kazandırılma sürecine girip, hazırlıkların tamamlanmasının ardından 2026'da yeniden hizmete açıldı. Konakta biri suit olmak üzere 9 oda, restoran ve bahçe bölümleri bulunuyor ve tesisin işletmesi ihaleyle alınarak TKDK hibe programına başvuru yapıldı.

İşletme, bölge turizmini desteklemek amacıyla Gümüşhane'nin yöresel mutfak mirasını ön plana çıkarıyor; menüde yer alan geleneksel tatlar ziyaretçilere sunularak hem turistik çeşitlilik hem de kültürel koruma hedefleniyor.

Yöresel tatların canlandırılması:

Konakta özellikle geçmişten günümüze gelmiş ancak unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerin yeniden tanıtılması amaçlanıyor. Bu kapsamda kuşburnu çorbası ile birlikte pestil kavurması gibi yerel yemekler menüye eklendi. Kuşburnu çorbasası için ayrıca Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası ile Gümüşhane Üniversitesi tarafından coğrafi işaret başvurusu yapıldığı belirtiliyor.

İşletmecilerden Rüstem Demirağ, konakların 1914 yapımı olduğunu, 2014'te restorasyona alındığını, 2024'e kadar boş kaldığını ve ihalenin ardından yaklaşık iki yıllık hazırlık sürecinin tamamlandığını anlatarak unutulan lezzetleri yeniden hatırlatmayı amaçladıklarını vurguladı. Menülerde yer alan kuşburnu çorbası ve pestil kavurması gibi yemeklerin bu yaklaşımın parçası olduğu ifade edildi.

Çorbanın yapımı ve lezzet özellikleri:

Aşçı Nilüfer Okumuş, kuşburnu çorbasının hazırlığını şu şekilde açıklıyor: önce kuşburnu pişirilip süzgeçten geçirilerek marmelatı elde ediliyor; fakat marmelata şeker konmuyor. Ardından tencerenin dibinde tereyağıyla kıyma kavruluyor, un eklenip kavrulduktan sonra şekersiz kuşburnu marmelatı ilave edilip karıştırılarak kaynatılıyor. Sonuç tarhana kıvamında bir çorba oluyor ve servis edilirken üstüne tereyağıyla nane yakılıyor.

Okumuş, çorbayı 'C vitamini açısından çok özel' ve 'adeta bir grip ilacı' olarak nitelendiriyor; isteğe göre içine minik köfteler eklenebildiği ya da dibinde kıyma kavurularak sunulabildiği belirtiliyor.

Ziyaretçiler de çorbayı beğeniyor. Kuşburnu festivallerinden ve geçmişte açılan kuşburnu fabrikasından söz eden Ayşe Sağırkaya, bu lezzetin eskiden yarışmalarda ödül aldığını hatırlatıp konaktaki aşçıyı tebrik ederek çorbanın mayhoş tadının nefis olduğunu, vitamin deposu ve şifa kaynağı olduğunu ifade etti.

Konak işletmecileri, unutulmaya yüz tutmuş bu tür yöresel lezzetleri gün yüzüne çıkarmaya devam edeceklerini ve böylece Gümüşhane mutfağının turizme katkısını artırıp kültürel mirası yaşatmayı hedeflediklerini belirtiyorlar.

GÜMÜŞHANE’DE TURİZME KAZANDIRILAN TARİHİ YEŞİLDERE KONAKLARI’NDA KENTİN YÖRESEL LEZZETLERİ...

GÜMÜŞHANE’DE TURİZME KAZANDIRILAN TARİHİ YEŞİLDERE KONAKLARI’NDA KENTİN YÖRESEL LEZZETLERİ YAŞATILIRKEN, UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ KUŞBURNU ÇORBASI DA YENİDEN SOFRALARDA YERİNİ ALDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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