Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1244 +0,20%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Erzincan'da eğitim güvenliği için okul çevrelerinde kapsamlı denetim

Erzincan'da 2026-2027 eğitim yılı öncesi yürütülen denetimlerde 277 okul, 1.779 kişi, 817 araç, 81 park ve 56 umuma açık yer kontrol edildi; 246 bin 974 lira ceza uygulandı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 07:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Erzincan'da eğitim güvenliği için okul çevrelerinde kapsamlı denetim

Erzincan'da okul çevrelerinde güvenlik denetimleri

Erzincan Valiliği koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında okullarda güvenlik tedbirleri arttırıldı. Amaç, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitimlerini sürdürebilmelerini sağlamaktır.

denetim kapsamı ve sonuçları:

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 Eylül 2026’dan itibaren yürütülen kontrollerde 277 okul incelendi ve 1.779 kişinin sorgulaması yapıldı. Denetimler sırasında ayrıca 56 umuma açık yer ile 81 park ve bahçe kontrol edildi, toplam 817 araç sorgulandı ve 12 araçta arama gerçekleştirildi. Okul servislerine yönelik yapılan incelemede 69 okul servis aracı kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

görev dağılımı ve alınan önlemler:

Güvenli eğitim düzeninin sağlanması için okullarda personel görevlendirmesi yapıldı. Buna göre 125 okulda 104 bahçe görevlisi ve 126 okulda 105 okul polisi görevlendirildi. Okul giriş ve çıkışlarında güvenliğin koordinasyonu için 81 rütbeli personel "Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi" olarak göreve başladı ve çevre güvenliğini sağlamak üzere 49 resmi ve sivil motorize ekip okul çevrelerinde görev yapıyor.

Denetimler sonucu toplam 246 bin 974 lira idari para cezası uygulandığı belirtilirken, yetkililer okul çevrelerindeki güvenlik tedbirleri ve kontrollerin eğitim dönemi boyunca sürdürüleceğini açıkladı.

ERZİNCAN’DA OKULLARDA GÜVENLİ EĞİTİM İÇİN DENETİMLER SÜRÜYOR

ERZİNCAN’DA OKULLARDA GÜVENLİ EĞİTİM İÇİN DENETİMLER SÜRÜYOR

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Baklan'da okullarda güvenlik için kapsamlı iş birliği
images

KBÜ'de öğrenciler iş sağlığı ve laboratuvar güvenliği eğitiminde uygulamalı bilg...
images

KBÜ ve Uluslararası Genç Derneği gençlik çalışmaları için ortaklaşa yol haritası...
images

Geleceğin mühendisleri KARDEMİR tesislerinde teoriyi sahada test etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İstanbul'da Ordu rüzgârı: yöresel tatlar ve kültür buluşması

Birkaç saatte yıllık yağışın üçte biri düştü: İstanbul’da 200 milimetreyi aşan sağanak

Kocaeli’de normalleşme için geniş çaplı temizlik ve tahliye çalışması

Ceviz rekoltesi üreticiyi sevindirirken fiyatlar endişelendiriyor

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı