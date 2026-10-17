Erzincan'da eğitim güvenliği için okul çevrelerinde kapsamlı denetim

Erzincan'da okul çevrelerinde güvenlik denetimleri

Erzincan Valiliği koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında okullarda güvenlik tedbirleri arttırıldı. Amaç, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitimlerini sürdürebilmelerini sağlamaktır.

denetim kapsamı ve sonuçları:

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 Eylül 2026’dan itibaren yürütülen kontrollerde 277 okul incelendi ve 1.779 kişinin sorgulaması yapıldı. Denetimler sırasında ayrıca 56 umuma açık yer ile 81 park ve bahçe kontrol edildi, toplam 817 araç sorgulandı ve 12 araçta arama gerçekleştirildi. Okul servislerine yönelik yapılan incelemede 69 okul servis aracı kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

görev dağılımı ve alınan önlemler:

Güvenli eğitim düzeninin sağlanması için okullarda personel görevlendirmesi yapıldı. Buna göre 125 okulda 104 bahçe görevlisi ve 126 okulda 105 okul polisi görevlendirildi. Okul giriş ve çıkışlarında güvenliğin koordinasyonu için 81 rütbeli personel "Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi" olarak göreve başladı ve çevre güvenliğini sağlamak üzere 49 resmi ve sivil motorize ekip okul çevrelerinde görev yapıyor.

Denetimler sonucu toplam 246 bin 974 lira idari para cezası uygulandığı belirtilirken, yetkililer okul çevrelerindeki güvenlik tedbirleri ve kontrollerin eğitim dönemi boyunca sürdürüleceğini açıkladı.

ERZİNCAN’DA OKULLARDA GÜVENLİ EĞİTİM İÇİN DENETİMLER SÜRÜYOR