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Erzincan'da gece yarısı üç ayı bağ evinin bahçesine indi

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde 19 Ekim gece 03.38’de kaydedilen kamera görüntülerinde, soğuyan havayla yiyecek arayan üç ayı bağ evi bahçesinde dolaştı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 08:00

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzincan'da gece yarısı üç ayı bağ evinin bahçesine indi

Erzincan'da gece yarısı görüntüleri

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde, Eyüpsultan Caddesi üzerindeki bir bağ evinin bahçesine gece saatlerinde üç ayının girdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olay, 19 Ekim Pazartesi günü saat 03.38 sıralarında meydana geldi.

Ayıların bahçedeki hareketi:

Kamera görüntülerinde 3 ayı kümesin yakınlarında bir süre dolaştı; ayıların yerleşim yerine kadar geldiği anlar kayıtta yer aldı. Hayvanlar bahçe içinde etrafta dolaşırken yiyecek arama davranışları sergiledi.

Çevre sakinlerinin tepkisi ve değerlendirme:

Havaların soğumasıyla yiyecek aramak için yerleşim yerlerine indiği değerlendirilen ayıların gece saatlerinde görülmesi çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Görüntüler, bölgedeki vahşi yaşam ile insan yerleşimleri arasındaki etkileşimi bir kez daha gündeme getirdi.

ERZİNCAN’IN ÜZÜMLÜ İLÇESİNDE BİR BAĞ EVİNİN BAHÇESİNE GELEN 3 AYI, GÜVENLİK KAMERASINCA...

ERZİNCAN’IN ÜZÜMLÜ İLÇESİNDE BİR BAĞ EVİNİN BAHÇESİNE GELEN 3 AYI, GÜVENLİK KAMERASINCA KAYDEDİLDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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