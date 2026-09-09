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Örgüyle ağaçlara renk veren 72 yaşındaki kadın sokak hayvanlarını da destekliyor

Karabük'te 72 yaşındaki Aliye Yavru, 60 yıldır ördüğüyle bahçe ağaçlarını süslüyor ve el emeği satışlarıyla sokak hayvanlarını destekliyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:32

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EDİTÖR: Emre Koç

Örgüyle ağaçlara renk veren 72 yaşındaki kadın sokak hayvanlarını da destekliyor

Karabük'te 60 yıllık örgü tutkusu:

72 yaşındaki Aliye Yavru, Yaylacık Mahallesi'ndeki bahçesinde ördüğü örgülerle ağaçları ve saksı çiçeklerini süslüyor. El emeği ürünlerini satan Yavru, elde ettiği gelirle hem ev bütçesine katkı sağlıyor hem de baktığı sokak hayvanlarının mama ve veteriner giderlerini karşılıyor.

İşin başlangıcı ve ustalığı:

Yavru, el işiyle çocuk yaşta tanıştığını; terziliğe 12 yaşında başladığını anlatıyor. "Kendimi hatırladığım kadarıyla 12 yaşımda başladım. Hatta 12 yaşımda gelin olacak bir kıza elbise diktim. Nasıl kestim, nasıl diktim? O ne cesaretti" sözleriyle o yıllardaki deneyimini paylaşıyor. Daha sonra kurs alarak terzilik eğitimini geliştiren Yavru, öğrendiklerini başkalarına da aktardı ve zaman içinde çiçek, anahtarlık, oyuncak, seccade, kanaviçe gibi çok sayıda ürün üretti.

Ağaçları giydirmesi ve çevre tepkileri:

Bahçesindeki ağaçları kendi yaptığı örgülerle süsleyen Yavru, bu uygulamayı yaklaşık 10 yıldır sürdürüyor. Ağaçların nefes almasına engel olmadığına dikkat çeken Yavru, bazı olumsuz yorumlara rağmen işini sevdiği için devam ettirdiğini söylüyor: "10 senedir o ağaç o şekilde. Hiçbir zararı da olmadı, nefes de alıyor. Ağacın bir yerini kapatmadım ki. Sadece süsledim."

El emeği ürünleriyle hayvanlara bakım:

Yavru, yaptığı ürünlerin bir kısmını ihtiyaç sahiplerine hediye ediyor; kalanları ise satarak gelir elde ediyor. Evinde ve çevresinde çok sayıda kediye bakan Yavru, yanındaki kedilerin sayısını 10 olarak belirtirken, dışarıdan gelenlerin de benzer sayılarda olduğunu söylüyor. "Onlara her ay paket paket mamalar, yaş mamalar alıyorum. Veteriner masrafları oluyor" ifadeleriyle bakım maliyetine dikkat çekiyor.

Satışlardan sağladığı gelirle hem ev bütçesine katkı sağlayan Yavru, hem de kedi dostlarının düzenli beslenmesi ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor: "Ben bunları satabildikçe onlara daha iyi bakmaya çalışıyorum. Ev bütçeme de katkım oluyor inşallah."

Sosyal medyada artan ilgi:

Bir dönem sosyal medya hesabında yaptığı işleri paylaşan Yavru, hesabının bir süre aktif olmadığını ancak son bir aydır paylaşımlarına ilginin arttığını belirtiyor. "Aliyana Örgü Tasarım" adıyla çalışmalarını paylaşan Yavru, takipçilere teşekkür ediyor ve el emeği ürünleriyle hem yaşamına anlam kattığını hem de sokak hayvanlarına destek olmaya devam ettiğini vurguluyor.

60 yıllık örgü tutkusuyla hem ağaçları süslüyor, hem sokak hayvanlarına destek oluyor

60 yıllık örgü tutkusuyla hem ağaçları süslüyor, hem sokak hayvanlarına destek oluyor

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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