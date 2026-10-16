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Erzincan'da heyelan temizliği tamamlandı, Erzincan-Erzurum kara yolu kontrollü açıldı

Üzümlü ile Kargın arasındaki Sansa Deresi'nde oluşan heyelan sonrası ekipler kaya, toprak ve suyu temizledi; Erzincan-Erzurum yolu kontrollü açıldı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 07:41

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzincan'da heyelan temizliği tamamlandı, Erzincan-Erzurum kara yolu kontrollü açıldı

Erzincan'da sağanak sonrası kapatılan güzergâh yeniden trafiğe açıldı

Erzincan'da etkili olan sağanak yağış sonrası, Üzümlü ile Kargın beldeleri arasında bulunan Sansa Deresi mevkisinde heyelan meydana geldi. Yamaçlardan kopan kaya ve toprak parçalarının yanı sıra biriken suların yola sürüklenmesi nedeniyle Erzincan-Erzurum kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Bölgeye sevk edilen ekipler ve yürütülen çalışmalar:

İhbar üzerine Karayolları, Devlet Su İşleri (DSİ), AFAD, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, iş makineleri ve araç takviyesi ile yolda biriken kaya, toprak ve diğer malzemelerin temizlenmesine başladı. Aynı zamanda menfez ve köprü altlarında biriken suların tahliyesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Yolun açılması ve devam eden kontroller:

Temizlik ve su tahliye çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılan güvenlik kontrolleri neticesinde kara yolu çift yönlü olarak yeniden araç trafiğine açıldı. Yolun açılmasıyla birlikte Aşkale ve Ekşisu mevkilerinde tedbir amaçlı bekletilen araçların da kontrollü şekilde geçişine izin verildi. Bölgedeki ekiplerin güvenlik ve yol kontrolleri çalışmalarının sürdürdüğü bildirildi.

ERZİNCAN-ERZURUM KARA YOLU KONTROLLÜ OLARAK TRAFİĞE AÇILDI

ERZİNCAN-ERZURUM KARA YOLU KONTROLLÜ OLARAK TRAFİĞE AÇILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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