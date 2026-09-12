Erzincan'da işaret dili eğitimi tamamlandı, katılımcılara sertifikalar takdim edildi

etkinlik ve amaç:

Erzincan Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünce düzenlenen Yaz Kursları kapsamında verilen işaret dili eğitimi sona erdi. Programa katılan kursiyerlere, eğitim sürecini başarıyla tamamlamalarının ardından düzenlenen törenle sertifikalar takdim edildi.

eğitimin içeriği ve yürütülmesi:

Farklı branşlarda yürütülen yaz kurslarının bir parçası olan kurs, alanında uzman eğitmenler tarafından verildi. Eğitim, kursiyerlerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen kurumsal program çerçevesinde gerçekleştirildi ve katılımcılar eğitim sonunda belge almaya hak kazandı.

katılımcıların görüşleri ve sonuç:

Kursiyerler törende Erzincan Belediyesi nezdinde düzenlenen eğitim imkanına teşekkür etti; programın yeni bilgiler kazandırdığını ve kişisel gelişime katkı sunduğunu belirttiler. Sertifika töreni, kursun tamamlandığını ve katılımcıların edindikleri yetkinliklerin belgelendiğini gösteren resmi kapanış niteliğinde oldu.

ERZİNCAN’DA İŞARET DİLİ KURSUNU TAMAMLAYANLARA SERTİFİKA VERİLDİ