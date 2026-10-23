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Erzincan’da İyilik Var tanıtımı: sivil dayanışma ağları genişliyor

Erzincan’da İyilik Var proje tanıtımında esnaf odaları, kooperatifler, sendikalar ve Muhtarlar Birliğiyle toplumsal dayanışma ve yardımlaşma hedeflendi.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 08:45

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EDİTÖR: Emre Koç

Erzincan’da İyilik Var tanıtımı: sivil dayanışma ağları genişliyor

Erzincan’da İyilik Var projesi tanıtıldı

Erzincan’da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen İyilik Var projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya esnaf ve sanatkar odaları, kooperatifler, sendika temsilcileri ve Muhtarlar Birliği temsilcileri katıldı.

Projenin amaçları ve hedefleri:

Toplantıda projenin amaçları ve hedefleri hakkında kapsamlı bilgi verildi. Özellikle toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi, kurumlar arası iş birliğinin artırılması ve iyiliklerin daha geniş kesimlere ulaştırılmasında sivil toplum kuruluşlarının rolü üzerinde duruldu.

Yerel aktörlerin katkısı ve uygulama alanları:

Katılımcılar, esnaf odaları, kooperatifler, sendikalar ve muhtarların projedeki katkılarına değindi. Yerel yapıların güçlendirilmesiyle toplumda yardımlaşma ve dayanışma bilincinin yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi. Toplantı, kurumlar arası koordinasyon çağrısıyla sona erdi.

ERZİNCAN’DA &quot;İYİLİK VAR&quot; PROJESİ TANITILDI

ERZİNCAN’DA "İYİLİK VAR" PROJESİ TANITILDI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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