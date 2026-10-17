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Erzincan'da kahvehane ve çay ocaklarına kapsamlı denetim

Erzincan Belediyesi, halk sağlığını korumak için 363 kahvehane ve çay ocağında ruhsat, hijyen, havalandırma ve fiyat denetimi gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 08:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Erzincan'da kahvehane ve çay ocaklarına kapsamlı denetim

Denetim kapsamı ve uygulama:

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde toplam 363 kahvehane ve çay ocağında denetim gerçekleştirdi. Ekipler, iş yerlerinin ruhsatlarına ve ilgili mevzuata uygunluğunu belge bazında kontrol etti.

Denetimlerde özellikle hijyen koşulları, çay servisinde kullanılan bardak ve diğer malzemelerin temizliği ile havalandırma sistemlerinin durumu incelendi. Ayrıca işletmelerin fiyat tarifeleri de kontrol edildi.

Amaç ve yetkililerin açıklaması:

Zabıta Müdürü Mehmet Polat, denetimlerin amacının belirlenen standartlara uygun hizmet verilmesini sağlamak ve halk sağlığını korumak olduğunu ifade etti. Polat, benzer denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti.

Gerçekleştirilen kontroller, hem tüketici güvenliğinin sağlanması hem de işletmelerin mevzuata uygun faaliyet göstermesinin takip edilmesi açısından belediye yetkilileri tarafından öncelikli olarak değerlendiriliyor.

ERZİNCAN’DA 363 KAHVEHANE VE ÇAY OCAĞI DENETLENDİ

ERZİNCAN’DA 363 KAHVEHANE VE ÇAY OCAĞI DENETLENDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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