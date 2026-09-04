erzinçan’da kamuya açık alanlarda uyuşturucu farkındalığı artırıldı

Erzincan'da uyuşturucuya karşı bilgilendirme faaliyeti

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda yürüttükleri bilgilendirme çalışması ile toplum farkındalığını artırmayı hedefledi. Yapılan faaliyetlerde özellikle gençlerin ve ailelerin dikkatine sunulan bilgiler ön plana çıkarıldı.

çalışmanın kapsamı:

Çalışma kapsamında Demirkent, İnönü ve İzzetpaşa Aile Sağlığı Merkezleri, alışveriş merkezleri (AVM), bir özel güvenlik kursu, Dörtyol Meydanı ve Millet Bahçesi gibi halkın yoğun olduğu noktalarda bilgilendirme yapıldı. Bu alanlarda görevli ekipler, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurarak soruları yanıtladı ve uyuşturucuyla mücadelede dikkat edilmesi gereken hususları paylaştı.

projeler ve materyal dağıtımı:

Gerçekleştirilen faaliyetlerde yaklaşık 4 bin 535 kişiye NARKONOKTA, NARKOREHBER, UYUMA ve NARVAS projeleri hakkında bilgi verildi. Vatandaşlara ayrıca projelerin tanıtımını içeren broşürler dağıtıldı ve bilgilendirmenin sürekliliğinin önemi vurgulandı.

Erzincan'da uyuşturucuyla mücadele ve toplumun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi; etkinlikler, kamu kurumlarıyla koordinasyon halinde sürdürülerek yerel düzeyde bilincin artırılması amaçlanıyor.

ERZİNCAN’DA 4 BİN 535 KİŞİYE UYUŞTURUCU FARKINDALIK EĞİTİMİ