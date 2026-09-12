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Erzincan'da kıyasıya rekabetin ardından PlayStation kupasının sahibi belli oldu

Erzincan Belediyesi'nin düzenlediği tek maç eleme PlayStation turnuvasında gençler kıyasıya yarıştı; şampiyon 7.500 TL, ikincisi 5.000 TL aldı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 09:19

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Erzincan'da kıyasıya rekabetin ardından PlayStation kupasının sahibi belli oldu

Turnuvanın formatı ve maçlar:

Erzincan Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünce düzenlenen PlayStation turnuvasında gençler şampiyonluk için mücadele etti. Turnuva tek maç eleme usulü ile gerçekleştirildi ve ilk turda toplam 16 karşılaşma oynandı.

Rakiplerini eleyen oyuncular birer adım ilerleyerek çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarında karşı karşıya geldi. Karşılaşmalar boyunca her tur yeni bir heyecan ve rekabet düzeyi sundu.

Rekabet, atmosfer ve ödüller:

Maçlarda rekabetin yüksek olması dikkat çekti; gençler hem mücadele etti hem de etkinlik boyunca keyifli vakit geçirdi. Organizasyon, katılımcıların sportmence bir ortamda yarışmasını sağladı.

Turnuvanın sonunda dereceye giren oyuncular ödüllendirildi. Şampiyona 7 bin 500 lira, ikinciye 5 bin lira, üçüncüye ise 2 bin 500 lira ödül verildi. Belediye yetkilileri turnuvaya katılan tüm gençlere teşekkür ederken, dereceye giren oyuncuları tebrik etti.

ERZİNCAN’DA PLAYSTATİON TURNUVASINDA ŞAMPİYON BELLİ OLDU

ERZİNCAN’DA PLAYSTATİON TURNUVASINDA ŞAMPİYON BELLİ OLDU

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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