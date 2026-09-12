Erzincan'da Mengücek Melik Gazi hava koşusu'nda geleneksel okçuluk coşkusu

Erzincan'da açılış töreni

Erzincan'da düzenlenen Mengücek Melik Gazi Hava Koşusu, görkemli bir açılış töreniyle başladı. Törene Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü Yaşayan Mirasın Korunması Dairesi Başkanı Uğur Kılıç ile il protokolü katıldı. Organizasyona Türkiye'nin 26 ilinden gelen 126 sporcu katılıyor.

protokolün mesajları:

Vali Hamza Aydoğdu törende yaptığı konuşmada sporculara "Sancak şehri Erzincan’ımıza hoş geldiniz." diyerek etkinliğin kentte düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti. Aydoğdu, gençlerin geçmiş ile gelecek arasındaki bağını güçlü tutmanın önemine dikkat çekti ve "Devletimiz, yaşayan kültür miraslarımıza özenle sahip çıkmaktadır. Tarihine ve değerlerine bağlı nesiller, güçlü Türkiye’nin mimarı olacaktır." ifadelerini kullandı.

yarışın organizasyonu ve kapsamı:

Mengücek Melik Gazi Hava Koşusu, 11-13 Eylül tarihlerinde Erzincan'da gerçekleştirilecek. Organizasyon sürecinde emeği geçenler arasında Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Genel Sekreteri Gökhan Güzel ve diğer ilgililer yer aldı; protokol bu isimlere teşekkürlerini iletti. Etkinlik, sadece sportif rekabeti değil aynı zamanda yaşayan kültürel mirasın tanıtımını ve korunmasını amaçlıyor.

Katılımcıların şehirle kurduğu bağın güçlendirilmesi ve geleneksel okçuluk kültürünün genç kuşaklara aktarılması hedefiyle düzenlenen organizasyon, Erzincan için hem spor hem de kültürel miras açısından önemi yüksek bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

ERZİNCAN'DA DÜZENLENEN MENGÜCEK MELİK GAZİ HAVA KOŞUSU, AÇILIŞ TÖRENİYLE BAŞLADI