Erzincan'da metruk binada saklanan üç yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

operasyonun seyri

Edinilen bilgiye göre, Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde daha önce tespit edilen ve kaçak durumda oldukları değerlendirilen yabancı uyruklu kişilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çalışması sırasında üç şüpheli pencereyi kırarak kaçtı.

takip ve arama çalışması:

Bölgede geniş kapsamlı arama ve takip gerçekleştiren ekipler, şüphelilerin Başbağlar Mahallesi'ndeki metruk bina ve çevresinde farklı noktalara saklandıklarını tespit etti. Yapılan planlı operasyonla şüpheliler güvenlik güçleri tarafından bulundu.

gözaltı ve soruşturma:

Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli yakalanarak polis merkezine götürüldü. Şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

ERZİNCAN’DA KAÇAN 3 ŞÜPHELİ METRUK BİNADA YAKALANDI