Erzincan'da saha güvenliği için özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi

Erzincan'da spor müsabakalarına yönelik güvenlik eğitimi

Erzincan'da, spor müsabakalarında görev yapan özel güvenlik görevlilerine yönelik kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi. Programı, Erzincan Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeli yürüttü.

Eğitimin kapsamı:

Eğitim, 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakalarda görev alan özel güvenlik görevlilerine verildi. Oturumlarda özel güvenlik ile genel kolluk arasındaki ilişkiler, özel güvenlik görevlilerinin yetkileri, spor güvenliği mevzuatı ve toplumsal olaylara müdahale yöntemleri ele alındı.

Amaç ve beklenen kazanımlar:

Programın amacı, sahada görev yapan özel güvenlik personelinin görev ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmesi ve güvenlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesinin sağlanması olarak açıklandı. Eğitimle, olaylara müdahale süreçlerinin uyumlu yürütülmesi ve mevzuat çerçevesinde yetki kullanımı üzerinde duruldu.

Katılımcıların aldığı eğitim, müsabaka güvenliğinin artırılmasına ve görev sırasında ekipler arası koordinasyonun güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Uygulamalı ve teorik bölümlerle desteklenen eğitimlerin devamının planlandığı belirtildi.

ERZİNCAN’DA ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SPOR GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ