Erzurum gençliği 12 eylül'ü anarken milli iradeye dikkat çekti

AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları, 12 Eylül 1980 askerî darbesinin 46. yıl dönümünde kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Etkinlik, ülke genelinde 81 ilde eş zamanlı düzenlenen protestoların parçası olarak yapıldı ve alana kurulan sembolik sandıkla demokrasi vurgusu öne çıkarıldı.

Açıklamanın temel vurguları:

Gençlik kolları adına yapılan açıklamada 12 Eylül 1980 tarihinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kapatıldığı, anayasal düzenin askıya alındığı ve temel hakların ağır biçimde ihlal edildiği bir karanlık tarih olarak nitelendirildi. Açıklamada, aradan geçen 46 yıla rağmen yöntemler değişse de millet iradesinin üzerinde vesayet kurma arayışlarının farklı şekillerde sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada tarihsel bağlamı vurgulayan şu ifadeler korundu: "27 Mayıs 1960’ta Başbakan Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını idama götüren zihniyet, 12 Mart muhtırasında, 12 Eylül darbesinde, 28 Şubat post-modern darbesinde ve 27 Nisan e-muhtırasında da kendini göstermiştir. 2008 yılındaki kapatma davası, 17-25 Aralık kumpasları ve nihayetinde 15 Temmuz hain darbe girişimiyle bu aziz milletin iradesine zincir vurulmak istenmiştir."

Sembolik eylem ve sonuç:

Erzurum dâhil olmak üzere 81 ilde kurulan "1980 Numaralı Sandık", demokratik hafızayı canlı tutma amacıyla sembolik bir alan sundu. Vatandaşlar ve partili gençler, sandığa demokrasi ve millî iradeye dair duygu ve düşüncelerini yazıp bıraktı; böylece toplumsal belleğin korunması hedeflendi.

Açıklamada ayrıca 15 Temmuz 2016 darbe girişimine dikkat çekilerek, o gece halkın direnişinin bir dönüm noktası olduğu belirtildi ve "O asırlık gecede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla milyonlar meydanlara çıkmış, tankların önünde durarak demokrasisine sahip çıkmıştır. O gece 253 vatan evladımız şehit düşmüş, binlerce vatandaşımız gazi olmuştur" ifadeleri hatırlatıldı.

Basın açıklaması, Adnan Menderes’in simgeleşen sözüne atıfta bulunularak "Yeter, söz de karar da milletindir" haykırışıyla son buldu; katılımcılar milli iradenin korunmasının önemine dikkat çekti.

AK PARTİ ERZURUM İL GENÇLİK KOLLARI, 12 EYLÜL 1980 ASKERÎ DARBESİNİN 46. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA KİTLESEL BİR BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRDİ