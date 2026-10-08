Erzincan'da sis ve karın buluştuğu dağ zirveleri görsel şölen yarattı

Erzincan'da sisle örtülen zirveler

Erzincan'da etkili olan sis ve alçalan bulutlar, bölgenin yüksek kesimlerindeki karla kaplı dağ zirveleriyle birleşerek dikkat çeken manzaralar oluşturdu. Keşiş ve Munzur dağlarının beyaz örtüyle kaplanan zirveleri, sis tabakalarının dağ eteklerine kadar inmesiyle ortaya benzersiz kareler çıkardı.

Gündüz çekimlerinde doğanın katmanları:

Gündüz yapılan çekimlerde sis; ormanlık alanlar, ağaç sıraları ve karla kaplı zirveler arasında bir katmanlaşma yarattı. Bu katmanlar, ışığın açısına göre değişen tonlar sunarak fotoğraflarda derinlik ve doku kazandırdı. Görüntüler, bölgenin doğal dokusunun sisle nasıl farklılaştığını gözler önüne serdi.

Gece atmosferi ve şehir silüeti:

Gece çekimlerinde ise sis ve bulutların oluşturduğu atmosfer, dağların karla kaplı hatları ile Erzincan şehir silüetini bir araya getirdi. Gazeteci Adem Küçükkaya tarafından gece ve gündüz kaydedilen görüntülerde, sisin hareketi ile dağ ve şehir arasındaki geçişlerin nasıl değiştiği net biçimde görüldü. Bu kareler, sis, bulut, orman ve karın aynı kompozisyonda buluştuğu anları belgeleyerek Erzincan'ın doğal güzelliklerini öne çıkardı.

ERZİNCAN’DA SİS VE KARLA KAPLI ZİRVELER GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU