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Erzincan'da TEİAŞ personeline kapsamlı yangın ve ilk yardım eğitimi

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, TEİAŞ Erzincan personeline yangın güvenliği, müdahale ve ilk yardım eğitimi ile tatbikat gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 16:47

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Erzincan'da TEİAŞ personeline kapsamlı yangın ve ilk yardım eğitimi

eğitimin içeriği ve uygulamalar:

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği tarafından düzenlenen eğitimde, TEİAŞ Erzincan İşletme ve Bakım Müdürlüğü personeline yangın güvenliği, yangına müdahale teknikleri ve temel ilk yardım konularında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Teorik oturumlarda yangınların çıkış nedenleri, önleyici tedbirler ve erken müdahalenin önemi üzerinde duruldu.

Katılımcılara ayrıca acil durumlarda tahliye prosedürleri, yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı ve iletişim kanallarının etkin yönetimi anlatıldı. Eğitim programı, teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı gösterimler ve ekip çalışmasına dayalı tatbikatlarla pekiştirildi.

tatbikatın hedefleri ve katılımcı kazanımları:

Tatbikatla amaçlanan, personelin olası yangın ve acil durumlarda doğru, hızlı ve etkili müdahale edebilme becerisini artırmaktı. Gerçekçi senaryolar üzerinden yapılan uygulamalar, katılımcıların söndürme, tahliye ve ilk yardım adımlarını pratiğe dökmesine imkân sağladı.

Eğitimde verilen temel ilk yardım uygulamaları; yaralanma, yanık ve bayılma gibi acil durumlarda hayat kurtarıcı müdahalelerin nasıl yapılacağına odaklandı. Ayrıca ekip içinde görev dağılımı ve koordinasyonun önemi vurgulanarak, sahada daha düzenli bir müdahale hedeflendi.

Erzincan Belediyesi yetkilileri, bu tür eğitim faaliyetlerinin can ve mal güvenliğinin korunması, olası risklere karşı hazırlıklı olunması ve hayat kurtaran bilgilerin yaygınlaştırılması amacıyla sürdürüldüğünü belirtti. Eğitim sonrası yapılan değerlendirmelerde katılımcıların farkındalığında ve müdahale becerilerinde belirgin bir gelişme gözlemlendi.

ERZİNCAN’DA YANGIN GÜVENLİĞİ VE İLK YARDIM EĞİTİMİ

ERZİNCAN’DA YANGIN GÜVENLİĞİ VE İLK YARDIM EĞİTİMİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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