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Erzincan'da tulum peyniri üretiminde kalite ve birlik vurgusu

Erzincan'da düzenlenen toplantıda tulum peyniri üretiminde kalite ve standardizasyon, kooperatif kurulması ve mera sorunları gündeme geldi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 07:43

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Erzincan'da tulum peyniri üretiminde kalite ve birlik vurgusu

Erzincan'da tarım, hayvancılık ve gıda sektörleri kapsamlı biçimde ele alındı

Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Kocaker, Erzincan İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Karakuş ile kentte faaliyet gösteren tulum peyniri üreticileri katıldı. Toplantıda tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerinin mevcut durumu ve gelişim alanları değerlendirildi.

Toplantıda öne çıkan konular:

Görüşmelerde, özellikle tulum peynirinin üretiminde standartların yükseltilmesi ve kalite güvence mekanizmalarının kurulması üzerinde duruldu. Erzincan tulum peynirinin üretiminde coğrafi işaret şartlarına uyum ve Avrupa tescil kriterleri açısından gerekli niteliklerin sağlanmasının önemine dikkat çekildi. Vali Aydoğdu, üretimde kalite ve standardizasyonun ekonomik faydalarını vurgulayarak, "Ürettiğimiz gıdayı ve ürünleri ne kadar nitelikli, kaliteli ve içeriği belli ürünler olarak üretirsek, birlik ve beraberlik içerisinde ne kadar gayret gösterirsek ekonomik anlamda da üreticilerimize sağlayacağımız katkı o kadar büyük olacaktır." dedi.

Üreticilerin talepleri ve izlenecek adımlar:

Toplantıda üreticilerin talepleri arasında peynir üreticileri kooperatifinin kurulması, mevsimsel koşullar nedeniyle bozulan mera yollarının iyileştirilmesi ve kullanılmayan meraların kiraya verilmesi gibi başlıklar yer aldı. Katılımcılar, bu adımların hem üretim maliyetlerini düşüreceğini hem de Erzincan üretim gücünü ulusal ve uluslararası pazarlarda güçlendireceğini belirtti.

Vali Aydoğdu, uygulanan politikalar sayesinde kentteki küçükbaş hayvan varlığının 840 bin seviyesine ulaştığını hatırlatarak, yerel değerlerin korunması ve üretimin artırılması amacıyla sektör paydaşlarıyla işbirliğinin süreceğini ifade etti. Toplantı, sektör temsilcilerinin talepleri ve önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi.

ERZİNCAN&#039;DA TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA SEKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ TOPLANTIDA, TULUM PEYNİRİ...

ERZİNCAN'DA TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA SEKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ TOPLANTIDA, TULUM PEYNİRİ ÜRETİMİNİN STANDARTLARININ YÜKSELTİLMESİ VE ÜRETİCİLERİN TALEPLERİ ELE ALINDI

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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