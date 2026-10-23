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Erzincan'da yaban hayatı yerleşimle iç içe: tilkiler stadyum çevresinde, ayılar köyde

Erzincan'da iki tilki stadyum çevresinde yiyecek ararken görüntülendi; Başpınar köyünde ayıların yerleşime yaklaşması güvenlik endişesi yarattı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 08:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzincan'da yaban hayatı yerleşimle iç içe: tilkiler stadyum çevresinde, ayılar köyde

Erzincan'da yaban hayatı yerleşime yaklaşıyor

Erzincan'da gece saatlerinde gözlemlenen görüntüler, yaban hayatının kent ve köy yerleşimleriyle daha sık karşılaşmaya başladığını gösterdi. İki tilki, Merkez 13 Şubat Şehir Stadyumu çevresinde yiyecek ararken kaydedildi; tilkilerin şehir merkezine kadar inmesi dikkat çekti.

Tilkilerin şehir merkezine inmesi:

Görüntülerde tilkilerin stadyum çevresinde dolaşarak yiyecek aradığı görülüyor. Bu tür davranışlar, özellikle gece saatlerinde insanların bıraktığı gıda atıkları veya kolay ulaşılabilen yiyecek kaynaklarının etkisiyle artış gösterebiliyor. Tilkilerin stadyum gibi kent içindeki alanlarda görülmesi, yaban hayatı ile kentsel yaşamın artık daha sık kesiştiğini ortaya koyuyor.

Ayılar köylerde görülüyor, halkta endişe var:

Öte yandan, kent merkezi yakınlarındaki kırsal alanlarda da ayı gözlemleri gündeme geldi. Kent merkezine bağlı Başpınar köyü çevresinde yiyecek arayan ayılar görüldü; köy sakinleri arasında güvenlik ve tarımsal zarar endişesi oluştu. Yaban hayvanlarının yerleşimlere yaklaşması, hem insanların hem de hayvanların güvenliği açısından risk oluşturabiliyor.

Bu gelişmeler, yaban hayatı ile insan yaşamının çakıştığı alanlarda alınması gereken rutin önlemleri tekrar gündeme getiriyor. Vatandaşların yaban hayvanlarını beslememesi, çöplerin güvenli şekilde uzaklaştırılması ve karşılaşmalarda yetkili mercilere bilgi verilmesi gibi adımlar, olası çatışma risklerini azaltabilir. Yerel yönetimler ve ilgili kurumların bilgilendirme ve izleme çalışmaları da bu sürecin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Son dönemdeki gözlemler, Erzincan'da yaban hayatı ile yerleşim alanlarının sınırlarının giderek bulanıklaştığını ve karşılaşmaların artabileceğini gösteriyor; bu durum, doğal yaşamın korunması ile vatandaş güvenliği arasında dengeli çözümler gerektiriyor.

ERZİNCAN&#039;DA GECE SAATLERİNDE İKİ TİLKİ, MERKEZ 13 ŞUBAT ŞEHİR STADYUMU ÇEVRESİNDE YİYECEK ARARKEN...

ERZİNCAN'DA GECE SAATLERİNDE İKİ TİLKİ, MERKEZ 13 ŞUBAT ŞEHİR STADYUMU ÇEVRESİNDE YİYECEK ARARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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