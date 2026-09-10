Erzincan’dan Akdeniz Oyunları’nda beş altın gururu

vali makamında başarıların değerlendirmesi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Akdeniz Oyunları’nda toplam 5 altın madalya kazanan milli sporcular Bengisu Erçetin, Nazlıcan İnci, Emre Sönmez ve Yasemen Bektaş ile antrenörleri Murat Sönmez'i makamında ağırladı. Ziyarete Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür de katıldı.

Toplantıda sporcuların uluslararası platformda elde ettikleri dereceler ve bu başarıların kent adına taşıdığı önem ele alındı. Vali Aydoğdu, sporcuların performansının yanı sıra sergiledikleri disiplin ve örnek davranışlara da vurgu yaptı.

başarıya yapılan vurgu:

Aydoğdu, elde edilen başarıların hem Erzincan hem de Türkiye için önemli bir gurur kaynağı olduğunu belirtti ve gençlere spor kültürünü yaygınlaştırma hedeflerine dikkat çekti. İleriye dönük olarak genç yeteneklerin keşfi ve desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen Değer Erzincan projesinin önemini vurguladı.

emek, disiplin ve teşekkürler:

Vali Aydoğdu, bu başarıların arkasında büyük emek, disiplin ve fedakârlık bulunduğunu söyledi. Sporcuların yetişmesinde emeği geçen antrenörler Uğur Erçetin ve Murat Sönmez ile İl Özel İdaresi ve Telekom Spor Kulüpleri'ne teşekkür etti. Ziyaret, hem sporcuların başarılarının tescili hem de genç sporcular için rol model olma mesajının pekiştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, AKDENİZ OYUNLARI'NDA 5 ALTIN MADALYA KAZANAN MİLLİ SPORCULAR BENGİSU ERÇETİN, NAZLICAN İNCİ, EMRE SÖNMEZ VE YASEMEN BEKTAŞ İLE ANTRENÖRLERİ MURAT SÖNMEZ'İ MAKAMINDA AĞIRLADI