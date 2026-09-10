Erzincan'dan tarımsal ar-ge sunumu: enstitü projeleri Yıldırım'a aktarıldı

Ziyaret ve sunum:

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Samet Karataş, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ı konutunda ziyaret etti. Ziyarette enstitünün yürüttüğü Ar-Ge faaliyetleri, devam eden ve planlanan projeler ile kurumsal işler hakkında bilgi verildi.

enstitünün ar-ge çalışmaları:

Karataş, enstitünün dayandığı araştırma önceliklerini ve saha çalışmalarıyla desteklenen yürütülen projelerin kapsamını detaylandırdı. Sunumda devam eden projelerin hedefleri, planlanan çalışmalar ve kurumun kapasite noktaları ele alındı.

araştırma politikaları ve brifing:

Görüşmede ayrıca tarımsal araştırma politikaları çerçevesinde enstitünün rolü ve uygulama adımları hakkında kapsamlı bir brifing sunuldu. Karataş, enstitünün stratejik hedeflerini, iş birliği ihtiyaçlarını ve uygulama planlarını Yıldırım ile paylaştı.

Toplantı sonunda Binali Yıldırım'ın, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün çalışmalarından haberdar olduğunu ifade ettiği kaydedildi; ziyaretin enstitü ile üst düzey temsilciler arasındaki iletişimi güçlendirmesi hedefleniyor.

ERZİNCAN BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ SAMET KARATAŞ, TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI AKSAKALLAR KONSEYİ BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM’I ZİYARET ETTİ