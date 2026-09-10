Dolar 48,4869 +0,07%
Euro 56,5251 +0,35%
Bist 14.505,48 +0,70%
Altın Gram 6.934,87 -0,27%
EUR/USD 1,1639 +0,08%
Brent Petrol 102,17 +0,95%
--°

Erzincan'dan tarımsal ar-ge sunumu: enstitü projeleri Yıldırım'a aktarıldı

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Samet Karataş, enstitünün tarımsal ar-ge projelerini ve politikalarını Binali Yıldırım'a aktardı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 00:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Erzincan'dan tarımsal ar-ge sunumu: enstitü projeleri Yıldırım'a aktarıldı

Ziyaret ve sunum:

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Samet Karataş, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ı konutunda ziyaret etti. Ziyarette enstitünün yürüttüğü Ar-Ge faaliyetleri, devam eden ve planlanan projeler ile kurumsal işler hakkında bilgi verildi.

enstitünün ar-ge çalışmaları:

Karataş, enstitünün dayandığı araştırma önceliklerini ve saha çalışmalarıyla desteklenen yürütülen projelerin kapsamını detaylandırdı. Sunumda devam eden projelerin hedefleri, planlanan çalışmalar ve kurumun kapasite noktaları ele alındı.

araştırma politikaları ve brifing:

Görüşmede ayrıca tarımsal araştırma politikaları çerçevesinde enstitünün rolü ve uygulama adımları hakkında kapsamlı bir brifing sunuldu. Karataş, enstitünün stratejik hedeflerini, iş birliği ihtiyaçlarını ve uygulama planlarını Yıldırım ile paylaştı.

Toplantı sonunda Binali Yıldırım'ın, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün çalışmalarından haberdar olduğunu ifade ettiği kaydedildi; ziyaretin enstitü ile üst düzey temsilciler arasındaki iletişimi güçlendirmesi hedefleniyor.

ERZİNCAN BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ SAMET KARATAŞ, TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI...

ERZİNCAN BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ SAMET KARATAŞ, TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI AKSAKALLAR KONSEYİ BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM’I ZİYARET ETTİ

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kurtulmuş'tan Adidas reklamına tepki: sağlıkta çifte standart insanlık ayıbıdır
images

Trump seçimi izleyen günlerde çatışmanın biteceğini söyledi
images

Elazığ'da sendika zaferi: EBUAŞ çalışanlarının ücretlerine yüzde 35 zam
images

Kılıçdaroğlu'ndan katkı çağrısı: Türkiye'nin sorunlarını birlikte çözeceğiz

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzincan'da yerel esnafı hedef alan siber farkındalık çalışması

Üzümlü'de eğitim yılı öncesi okul güvenliği için koordinasyon sağlandı

Erzincan’dan Akdeniz Oyunları’nda beş altın gururu

Erzincan'da polis okullara sürpriz ziyaretle güven ve hediye sundu

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali