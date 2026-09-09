Kurtulmuş'tan Adidas reklamına tepki: sağlıkta çifte standart insanlık ayıbıdır

TBMM başkanı Kurtulmuş'un tepkisi:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 23. Dünya Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (IFOS 2026) sırasında Adidas reklamına yönelik sert eleştiride bulundu. Kurtulmuş, reklam üzerinden öne çıkarılan bir ampute ile ilgili tartışmanın, Filistin'de ayakları ve kolları kesilmiş binlerce çocuğun durumuna dikkat çekilmemesini ortaya koyduğunu söyledi.

sağlıkta küresel adaletsizlik ve Gazze:

Kurtulmuş konuşmasında, dünya genelinde tıp alanında ciddi bir ikiye ayrılma olduğuna vurgu yaptı. Bir tarafta en gelişmiş teknoloji ve imkanlara sahip merkezler, diğer tarafta ise temel tıbbi hizmetlere ulaşamayan milyonlarca insan bulunduğunu belirtti. Konuşmasında, "milyonlarla ifade edebileceğimiz, 10 milyonlarla hatta 100 milyonlarca ifade edeceğimiz insanlık alemi" ifadelerine yer verdi ve bu uçurumu insanlık tarihinin en çarpıcı adaletsizliklerinden biri olarak tanımladı.

Kurtulmuş, Gazze'yi bu çifte standardın en hazin örneği olarak gösterdi; ameliyathanelerin çalışamaz halde olduğu, temel bakım hizmetlerinin verilemediği ve bombardıman altında tıp insanlarının en temel müdahaleleri bile gerçekleştiremediği bir tablodan söz etti. Bombalanan ameliyathanelerde hiçbir tıbbi araç olmadan bir çocuğa müdahale edememenin bir tıp insanı için en büyük ıstırap olduğunu ifade etti.

Dünyanın herhangi bir yerinde ampute edilmiş birisini hem de reklamlar üzerinden, bir İsrail askerinin reklamı üzerinden onu gündeme getirenler; Filistin'de ayakları ve kolları kesilen binlerce, 10 binlerce çocuktan maalesef bahsedemiyorlar.

Bu büyük utanç insanlık için uluslararası alanda hepimiz için yeter de artar diye konuşan Kurtulmuş, tıbbi etiğin artık sadece geleneksel mesleki kuralları kapsamadığını, aynı zamanda yoksulluktan ve çatışmalardan dolayı sağlık hizmetlerine ulaşamayanlara nasıl el uzatılacağının da etik bir mesele haline geldiğini vurguladı.

Türkiye'nin sağlık sistemi örneği:

Törende konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Yasin Erkoç ise Türkiye'nin sağlık sistemini öne çıkaran değerlendirmelerde bulundu. Erkoç, "Türkiye'nin sağlık sistemi küresel ölçekte örnek gösterilen bir başarı hikayesi" dedi ve son dönemde yaşanan afetler ile COVID-19 krizinde Türkiye'nin model teşkil ettiğini belirtti. Erkoç konuşmasında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonunun sağlık sistemini yeniden tanımladığına dikkat çekti.

Hem Kurtulmuş'un eleştirileri hem de Erkoç'un değerlendirmesi, kongrede sağlık hizmetlerine erişim ve tıbbi etik konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Konuşmalar, uluslararası krizlerin sağlık altyapıları üzerindeki etkisini ve ulusal başarı hikayelerinin küresel dayanışma gerekliliği ile nasıl ilişkilendirilebileceğini göstermesi açısından önem taşıdı.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ