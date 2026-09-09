Dolar 48,3709 -0,17%
Euro 56,3686 +0,07%
Bist 14.505,48 +0,70%
Altın Gram 6.911,91 +0,12%
EUR/USD 1,1636 +0,06%
Brent Petrol 101,60 +3,76%
--°

Kurtulmuş'tan Adidas reklamına tepki: sağlıkta çifte standart insanlık ayıbıdır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adidas reklamına ilişkin tepki göstererek Gazze'deki sağlık yetersizliklerini 'büyük utanç' olarak nitelendirdi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 23:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Kurtulmuş'tan Adidas reklamına tepki: sağlıkta çifte standart insanlık ayıbıdır

TBMM başkanı Kurtulmuş'un tepkisi:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 23. Dünya Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (IFOS 2026) sırasında Adidas reklamına yönelik sert eleştiride bulundu. Kurtulmuş, reklam üzerinden öne çıkarılan bir ampute ile ilgili tartışmanın, Filistin'de ayakları ve kolları kesilmiş binlerce çocuğun durumuna dikkat çekilmemesini ortaya koyduğunu söyledi.

sağlıkta küresel adaletsizlik ve Gazze:

Kurtulmuş konuşmasında, dünya genelinde tıp alanında ciddi bir ikiye ayrılma olduğuna vurgu yaptı. Bir tarafta en gelişmiş teknoloji ve imkanlara sahip merkezler, diğer tarafta ise temel tıbbi hizmetlere ulaşamayan milyonlarca insan bulunduğunu belirtti. Konuşmasında, "milyonlarla ifade edebileceğimiz, 10 milyonlarla hatta 100 milyonlarca ifade edeceğimiz insanlık alemi" ifadelerine yer verdi ve bu uçurumu insanlık tarihinin en çarpıcı adaletsizliklerinden biri olarak tanımladı.

Kurtulmuş, Gazze'yi bu çifte standardın en hazin örneği olarak gösterdi; ameliyathanelerin çalışamaz halde olduğu, temel bakım hizmetlerinin verilemediği ve bombardıman altında tıp insanlarının en temel müdahaleleri bile gerçekleştiremediği bir tablodan söz etti. Bombalanan ameliyathanelerde hiçbir tıbbi araç olmadan bir çocuğa müdahale edememenin bir tıp insanı için en büyük ıstırap olduğunu ifade etti.

Dünyanın herhangi bir yerinde ampute edilmiş birisini hem de reklamlar üzerinden, bir İsrail askerinin reklamı üzerinden onu gündeme getirenler; Filistin'de ayakları ve kolları kesilen binlerce, 10 binlerce çocuktan maalesef bahsedemiyorlar.

Bu büyük utanç insanlık için uluslararası alanda hepimiz için yeter de artar diye konuşan Kurtulmuş, tıbbi etiğin artık sadece geleneksel mesleki kuralları kapsamadığını, aynı zamanda yoksulluktan ve çatışmalardan dolayı sağlık hizmetlerine ulaşamayanlara nasıl el uzatılacağının da etik bir mesele haline geldiğini vurguladı.

Türkiye'nin sağlık sistemi örneği:

Törende konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Yasin Erkoç ise Türkiye'nin sağlık sistemini öne çıkaran değerlendirmelerde bulundu. Erkoç, "Türkiye'nin sağlık sistemi küresel ölçekte örnek gösterilen bir başarı hikayesi" dedi ve son dönemde yaşanan afetler ile COVID-19 krizinde Türkiye'nin model teşkil ettiğini belirtti. Erkoç konuşmasında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonunun sağlık sistemini yeniden tanımladığına dikkat çekti.

Hem Kurtulmuş'un eleştirileri hem de Erkoç'un değerlendirmesi, kongrede sağlık hizmetlerine erişim ve tıbbi etik konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Konuşmalar, uluslararası krizlerin sağlık altyapıları üzerindeki etkisini ve ulusal başarı hikayelerinin küresel dayanışma gerekliliği ile nasıl ilişkilendirilebileceğini göstermesi açısından önem taşıdı.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Trump seçimi izleyen günlerde çatışmanın biteceğini söyledi
images

Elazığ'da sendika zaferi: EBUAŞ çalışanlarının ücretlerine yüzde 35 zam
images

Kılıçdaroğlu'ndan katkı çağrısı: Türkiye'nin sorunlarını birlikte çözeceğiz
images

Külliye'de baş başa görüşme: Erdoğan ve Yavaş bir araya geldi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Parkta elektrikli tabela kazası: 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Gaziantep'te damda halı yıkarken akıma kapılan iki kadının ölümü soruşturuluyor

Konya'da araçlarıyla önünü kestiler: iki kişiye 360 bin liralık idari ceza

Alvalade'de dengeleri belirleyen ilk yarı: Sporting 1 Galatasaray 1

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali