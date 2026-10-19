Erzincanlı sporcuların katkısıyla Türkiye air badminton'da Avrupa ikincisi

Türkiye air badminton'da Avrupa ikincisi

Yunanistan’ın Olympia kentinde düzenlenen Europe Air Badminton Continental Championships müsabakalarında mücadele eden Türkiye Milli Takımı, turnuvayı Avrupa ikincisi olarak tamamlayıp gümüş madalya kazandı.

Plajda oynanan air badminton branşında elde edilen bu derece, Türkiye’nin bu kategorideki ilk Avrupa ikinciliği olarak kayıtlara geçti ve milli takım için yeni bir başarı işareti oldu.

Erzincanlı sporcuların rolü:

Milli takım kadrosunda yer alan Erzincanlı sporcular Emirhan Budak, Semih Baha Başakın ve Samet Özdemir da takımın başarısında önemli pay sahibi oldu. Sporcuların turnuvadaki performansı, takımın madalya mücadelesine doğrudan katkı sağladı.

Başarının yankıları:

Avrupa ikinciliğiyle kazanan milli sporcular, Türkiye’yi uluslararası arenada temsil ederek dikkate değer bir sonuç elde etti. Başarı, spor camiasında memnuniyetle karşılanırken sporcular ve antrenörleri tebrik edildi ve gelecek başarılarının sürmesi temenni edildi.

ERZİNCANLI MİLLİ SPORCULARIN YER ALDIĞI TÜRKİYE, AİR BADMİNTON'DA AVRUPA İKİNCİSİ OLDU