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erzin'de narenciye bahçelerinde hastalık ve zararlı sürveyi yapıldı

Erzin'de teknik personel narenciye bahçelerinde bitki gelişimi, hastalık ve zararlıların durumu incelendi; mücadele yöntemleri ve riskler değerlendirildi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:22

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

erzin'de narenciye bahçelerinde hastalık ve zararlı sürveyi yapıldı

Erzin'de narenciye bahçelerinde saha değerlendirmesi

Hatay'ın Erzin ilçesinde, ilçe genelindeki narenciye üretim alanlarında bitki sağlığına yönelik kapsamlı bir sürvey çalışması gerçekleştirildi. Saha ziyaretlerinde bitkilerin gelişim düzeyi ile hastalık ve zararlı varlığı yerinde tespit edildi.

Saha çalışmasının kapsamı:

Çalışmalarda bitki gelişim durumu, hastalık ve zararlıların mevcut durumu ve ortaya çıkabilecek olası riskler sistematik şekilde incelendi. Saha gezileri sırasında üretim alanlarında başlıca sorunlar kaydedildi ve uygulanabilecek mücadele yöntemleri değerlendirildi.

Teknik değerlendirme ve izlenecek yol:

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli teknik personelle yapılan görüşmelerde, sahadan elde edilen bulgular paylaşıldı ve bitki sağlığının korunmasına yönelik uygulama ve takip planları üzerinde bilgi alışverişi sağlandı. Yetkililer, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde yürütülecek saha çalışmalarının sürdürüleceğini ve üretimin sürdürülebilirliğinin korunmasına öncelik verileceğini bildirdi.

Yerinde yapılan sürveyler, üreticilere erken uyarı ve hedefe yönelik müdahale imkanı sağlayarak verim ve ürün kalitesinin korunmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

ERZİN’DE NARENCİYE BAHÇELERİNDE HASTALIK VE ZARARLILARA YÖNELİK SÜRVEY ÇALIŞMASI...

ERZİN’DE NARENCİYE BAHÇELERİNDE HASTALIK VE ZARARLILARA YÖNELİK SÜRVEY ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLEREK BİTKİLERİN GELİŞİM DURUMU VE OLASI RİSKLER İNCELENDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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