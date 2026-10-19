Dolar 49,5478 +0,08%
Euro 55,5801 -0,13%
Bist 11.618,94 -0,88%
Altın Gram 6.697,76 +0,56%
EUR/USD 1,1212 -0,28%
Brent Petrol 107,06 -2,55%
--°

Erzurum emniyetinden çifte zafer: voleybol ve basketbolda il şampiyonluğu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 4. Kamu Spor Oyunları'nda Erzurum Emniyet Müdürlüğü erkek voleybol ve basketbol takımları il şampiyonu oldu.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erzurum emniyetinden çifte zafer: voleybol ve basketbolda il şampiyonluğu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden çifte il şampiyonluğu

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları'nda Erzurum Emniyet Müdürlüğü sporcuları dikkat çekti. Turnuvada mücadele eden Erkek Voleybol ve Erkek Basketbol takımları, rakiplerini geride bırakarak il şampiyonluğunu elde etti ve kente çifte zaferi getirdi.

maç performansı ve ilerleyen süreç:

Organizasyonun yerel ayağında emniyetin her iki takımı da sahada disiplinli ve kararlı bir görüntü sergiledi. Zorlu rakipler tek tek devrilirken, takım ruhu ve saha içi koordinasyon öne çıktı. Elde edilen sonuçlar sayesinde her iki ekip de Bölge Turnuvasında Erzurum’u temsil etme hakkı kazandı.

emniyetten tebrik ve beklentiler:

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, zaferin ardından yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları’nda mücadele eden Erkek Voleybol ve Erkek Basketbol takımlarımız, rakiplerini geride bırakarak il şampiyonu olmuştur. İl şampiyonluğu elde ederek bizleri gururlandıran takımlarımız, Bölge Turnuvası’nda ilimizi temsil etmeye hak kazanmıştır. Takımlarımızı tebrik ediyor, bölge müsabakalarında başarılar diliyoruz."

İl şampiyonluğu, emniyet teşkilatının kurum içi dayanışmasını ve spora verdiği önemi göstermesi açısından da önem taşıyor. Erzurum Emniyet Müdürlüğü sporcuları şimdi gözünü bölge seviyesinde yeni başarılara dikti; il temsilcilerinin ortaya koyacağı performans merakla bekleniyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KOORDİNESİNDE DÜZENLENEN 4. KAMU SPOR OYUNLARI’NDA ERZURUM EMNİYET...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KOORDİNESİNDE DÜZENLENEN 4. KAMU SPOR OYUNLARI’NDA ERZURUM EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ RÜZGARI ESTİ. TURNUVADA MÜCADELE EDEN ERZURUM EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ERKEK VOLEYBOL VE ERKEK BASKETBOL TAKIMLARI, RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKARAK İL ŞAMPİYONLUĞUNU ELDE ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çolakoğlu Metalurji spor kulübü web sitesiyle genç yeteneklere ulaşıyor
images

Merkezefendi'de off-road şöleni: Türkiye Baja 5. ayak izleyiciyle buluşuyor
images

Aliağa Petkimspor oyunu kontrol ederek Fenerbahçe'yi deplasmanda geçti
images

Elazığlı antrenörle iki genç sporcu U15 kampında

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kazancı Holding Özbekistan'da dağıtım ağını 200 milyon dolarlık yatırımla genişletiyor

Uzmanlar çocuk sağlığında güncel yaklaşımları Düzce'de tartıştı

Mitolojiden mutfağa Osmangazi'de geçmişe açılan sinema ve tat keşfi

Eskişehirde gece çıkan kavga öldürdü: ana şüpheli evinde yakalandı, 7 kişi adliyeye sevk edildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor