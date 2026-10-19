Erzurum emniyetinden çifte zafer: voleybol ve basketbolda il şampiyonluğu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden çifte il şampiyonluğu

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları'nda Erzurum Emniyet Müdürlüğü sporcuları dikkat çekti. Turnuvada mücadele eden Erkek Voleybol ve Erkek Basketbol takımları, rakiplerini geride bırakarak il şampiyonluğunu elde etti ve kente çifte zaferi getirdi.

maç performansı ve ilerleyen süreç:

Organizasyonun yerel ayağında emniyetin her iki takımı da sahada disiplinli ve kararlı bir görüntü sergiledi. Zorlu rakipler tek tek devrilirken, takım ruhu ve saha içi koordinasyon öne çıktı. Elde edilen sonuçlar sayesinde her iki ekip de Bölge Turnuvasında Erzurum’u temsil etme hakkı kazandı.

emniyetten tebrik ve beklentiler:

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, zaferin ardından yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları’nda mücadele eden Erkek Voleybol ve Erkek Basketbol takımlarımız, rakiplerini geride bırakarak il şampiyonu olmuştur. İl şampiyonluğu elde ederek bizleri gururlandıran takımlarımız, Bölge Turnuvası’nda ilimizi temsil etmeye hak kazanmıştır. Takımlarımızı tebrik ediyor, bölge müsabakalarında başarılar diliyoruz."

İl şampiyonluğu, emniyet teşkilatının kurum içi dayanışmasını ve spora verdiği önemi göstermesi açısından da önem taşıyor. Erzurum Emniyet Müdürlüğü sporcuları şimdi gözünü bölge seviyesinde yeni başarılara dikti; il temsilcilerinin ortaya koyacağı performans merakla bekleniyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KOORDİNESİNDE DÜZENLENEN 4. KAMU SPOR OYUNLARI’NDA ERZURUM EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ RÜZGARI ESTİ. TURNUVADA MÜCADELE EDEN ERZURUM EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ERKEK VOLEYBOL VE ERKEK BASKETBOL TAKIMLARI, RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKARAK İL ŞAMPİYONLUĞUNU ELDE ETTİ.