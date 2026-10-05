erzurum ihracatı 9 ayda 34,5 milyon dolara ulaştı; su ürünleri öne çıktı

erzurum ihracatında genel görünüm:

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Erzurum'un 2026 yılı Eylül ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 28,76 artarak 4 milyon 137 bin 900 dolar seviyesine ulaştı. Kentin Ocak-Eylül dönemindeki kümülatif ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,02 yükselerek 34 milyon 528 bin 340 dolar olarak kaydedildi.

Aylık bazda bir karşılaştırma yapıldığında, Ağustos ayındaki 4 milyon 692 bin 330 dolar tutarından Eylül ayında ihracatın yüzde 11,82 düşüş gösterdiği dikkat çekiyor. Yıllık ve kümülatif artışlar güçlü olmakla birlikte aylık dalgalanmalar sürdürülebilir büyüme açısından izlenmesi gereken bir unsur olarak öne çıkıyor.

sektörlerde liderlik ve öne çıkan değişimler:

Sektörler bazında Eylül ayında en yüksek payı alan grup Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller oldu. Bu sektörün Eylül ihracatı, geçen yılın aynı ayındaki 872 bin 830 dolar seviyesinden 1 milyon 707 bin 160 dolara yükselerek yüzde 95,6 artış göstermiş; Ocak-Eylül dönemi ihracatı ise 15 milyon 356 bin 730 dolar ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 141,3 artış kaydetmiştir.

Diğer öne çıkan sektörler arasında Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Eylül ayında 841 bin 50 dolar ile gerilerken (yıllık bazda yüzde 34,3 düşüş), Ocak-Eylül kümülatifi 6 milyon 524 bin 60 dolar olarak gerçekleşti. Otomotiv Endüstrisi ise Eylül'de 509 bin 740 dolar ile geçen yılın aynı ayındaki 5 bin 30 dolar seviyesinden büyük bir artış sergilerken, Ocak-Eylül toplamı 1 milyon 221 bin 500 dolar oldu.

Diğer sektörlerde kayda değer değişimler şu şekilde: Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Eylül'de 236 bin 860 dolar, Elektrik ve Elektronik 221 bin 70 dolar, İklimlendirme Sanayii 159 bin 350 dolar, Demir ve Demir Dışı Metaller 141 bin 260 dolar ihracat gerçekleştirdi. Bazı sektörlerde hem aylık hem kümülatif oranlarda büyük artışlar veya düşüşler görüldü; örneğin İklimlendirme Sanayii Eylül'de yüzde 614, kümülatifte yüzde 252,7 artış kaydetti.

ülke bazlı dağılım ve öne çıkan pazarlar:

Ocak-Eylül 2026 döneminde ülkelere göre ilk sırada 8 milyon 626 bin 510 dolar ile Gürcistan bulunuyor; bu ülkeye Eylül ayında 718 bin 590 dolar ihracat yapıldı ve kümülatif ihracat yüzde 41,5 arttı. İkinci sırada 5 milyon 642 bin 840 dolar ile Irak, üçüncü sırada ise 2 milyon 979 bin 260 dolar ile İran yer aldı.

Diğer önemli pazarlar arasında Özbekistan (1 milyon 999 bin 210 dolar), KKTC (1 milyon 964 bin 930 dolar), Azerbaycan (1 milyon 399 bin 170 dolar) ve Liberya (1 milyon 300 bin 150 dolar) bulunuyor. Bazı ülkelerde yıllık artışlar çok yüksek oranlarda gerçekleşti; örneğin Vietnam kümülatif ihracatta yüzde 1.081, Ukrayna'ya yönelik kümülatif ihracat yüzde 516 arttı.

Genel tablo, Erzurum ihracatında hem sektör hem de pazar çeşitlenmesinin sürdüğünü gösteriyor; özellikle Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektöründeki güçlü performans ve Gürcistan, Irak gibi pazarlardaki artışlar kentin ihracat profilini şekillendiriyor. Öte yandan bazı sektör ve pazarların yıl içindeki dalgalanmaları, gelecek dönemlerde izlenmesi gereken risk ve fırsat alanları olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ (TİM), İHRACAT VERİLERİNE GÖRE ERZURUM’UN 2026 YILI EYLÜL AYI İHRACATI, GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 28,76 ARTARAK 4 MİLYON 137 BİN 900 DOLARA YÜKSELDİ. KENTİN OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDEKİ TOPLAM İHRACATI İSE GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 28,02 ARTIŞLA 34 MİLYON 528 BİN 340 DOLAR OLDU.