Yüksek düzeyli konseyle Türkiye ve Özbekistan ticareti 10 milyar dolara taşımayı hedefliyor

Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından 29 Ekim 2026 tarihinde imzalanan anlaşma ile kurulan İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konsey'in, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendireceğini açıkladı. Kuruluşun temel amacı, ikili ticaret hacmini orta vadede 10 milyar dolar seviyesine taşımaktır.

konseyin yapısı ve eş başkanlığı:

Açıklamada konseyin, Türkiye Cumhuriyeti tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Özbekistan tarafından Cumhurbaşkanı İdaresi Başkanı'nın eş başkanlığında faaliyet göstereceği belirtildi. Konseyin düzenli aralıklarla toplanacağı ve toplantılar sayesinde kamu kurumları ile iş dünyası kuruluşları arasındaki iş birliğinin sistematik biçimde geliştirileceği vurgulandı.

hedefler ve beklenen etkiler:

Bakanlık, konseyin ortak ticaret ve yatırım projelerine ivme kazandırmayı, iki ülke arasındaki iş birliğini derinleştirmeyi amaçladığını bildirdi. Liderler tarafından belirlenen çerçeveye göre öncelikli hedefin kısa vadede 5 milyar dolar, orta vadede ise 10 milyar dolarlik ikili ticaret hacmine ulaşmak olduğu tekrarlandı. Konsey çalışmaları için her türlü desteğin sağlanacağı ve hedeflere ulaşmak için kamu-özel sektör koordinasyonunun artırılacağı kaydedildi.

Kurulun somut proje ve yatırım akışlarını hızlandırması, bürokratik engellerin azaltılması ve iş dünyalarının karşılıklı ağ kurmalarına olanak tanıması bekleniyor. Resmî açıklama, konseyin iki ülkenin ekonomik-ticari ilişkilerini yeni bir seviyeye taşıma yönündeki kararlılığını ortaya koyuyor.

TİCARET BAKANLIĞI, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI ŞEVKET MİRZİYOYEV’İN İMZALARIYLA KURULAN YÜKSEK DÜZEYLİ KONSEY İLE İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİNİN ORTA VADEDE 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARILMASI HEDEFLENDİĞİNİ AÇIKLADI.