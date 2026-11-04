Erzurum jandarması kaçak avcılığa karşı sahada güçleniyor

Erzurum'da kaçak avcılıkla mücadele eğitimi gerçekleştirildi

Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğü, kent genelinde yasa dışı avcılıkla mücadeleyi artırmak ve yaban hayatını korumak amacıyla İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeline yönelik geniş kapsamlı bir eğitim programı düzenledi.

Eğitimin yapısı ve katılımcılar:

Eğitim, Erzurum DKMP Müdürü Nebi Doğan tarafından yönetildi ve coğrafi şartlar ile mesafeler göz önünde bulundurularak Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden online olarak gerçekleştirildi. Programa, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ile bağlı tüm ilçe jandarma komutanlıklarında görevli çok sayıda personel katılım sağladı.

İçerik ve hedefler:

Kurum tarafından yapılan açıklamada, jandarma personeline 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu mevzuatı, yasa dışı avcılıkla mücadele yöntemleri, arazide gerçekleştirilen denetim süreçleri ve hukuki prosedürler hakkında detaylı sunumlar yapıldığı belirtildi. Programda ayrıca kaçak avcılığın önlenmesinde izlenecek stratejik adımlar ve denetimlerin etkinliğinin artırılmasına yönelik uygulamalı yaklaşımlar aktarıldı.

DKMP yetkilileri, kolluk kuvvetlerinin sahadaki desteğinin yaban hayatının sürdürülebilirliği için kritik bir rol oynadığını vurguladı. Nebi Doğan, biyolojik çeşitliliğin korunması ve kaçak avcılığa geçit verilmemesi adına jandarma ekipleriyle yürütülen ortak çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Erzurum genelinde doğal yaşam alanlarının korunması ve usulsüz avcılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla benzer eğitimlerin ve saha denetimlerinin aralıksız süreceği bildirildi. Kurumlar arası koordinasyon ve düzenli eğitimlerle denetim kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

ERZURUM DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR (DKMP) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, KENT GENELİNDE YASA DIŞI AVCILIKLA MÜCADELEYİ ARTIRMAK VE YABAN HAYATINI KORUMAK AMACIYLA İL VE İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GENİŞ KAPSAMLI BİR EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLEDİ.