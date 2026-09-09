Erzurum kobilere adil ve ölçülebilir destek modeli istiyor

Programın kapsamı ve hedefleri:

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda KOSGEB tarafından düzenlenen "KOBİ’ler İçin Destek ve Dönüşüm Programı" Erzurum'da gerçekleştirildi. Etkinlikte KOBİ'lerin güncel ihtiyaçlarına yönelik finansmana erişim mekanizmaları, dijital ve kurumsal dönüşüm, kapasite geliştirme ile küresel rekabetçilik başlıkları kapsamlı şekilde ele alındı. Programda ayrıca üretimin ve istihdamın korunması ile işletmelerin dayanıklılığının güçlendirilmesine yönelik destek imkânları katılımcılarla paylaşıldı.

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu programda kurumun girişimcilikten kapasite geliştirmeye, finansmana erişimden küresel rekabetçiliğe kadar KOBİ'lerin farklı gelişim aşamalarına yönelik bütüncül bir destek sunduğunu vurguladı. İbrahimcioğlu, "Amacımız, işletmelerimizi ihtiyaçlarına uygun mekanizmalarla buluşturmak ve verilen desteğin üretime, istihdama, verimliliğe ve rekabet gücüne dönüşmesini sağlamak." ifadelerini kullandı.

Erzurum'un öncelikleri ve ölçülebilir dönüşüm yaklaşımı:

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Erzurum'un ekonomik ve coğrafi koşullarının yatırım süreçlerinde dikkate alınmasının önemine dikkat çekti. Özakalın, şehrin ihtiyaçlarının günübirlik çözümlerle değil uzun vadeli, bilimsel ve ölçülebilir bir çerçevede ele alındığını belirterek "2034’e Doğru Erzurum Çalıştayı" sonuçlarının bir Strateji Rehberi haline getirildiğini aktardı.

ETSO'nun geliştirdiği Dijital Olgunluk Değerlendirme (DOD) ve Kurumsal Olgunluk Değerlendirme (KOD) sistemleriyle işletmelerin mevcut durumlarının analiz edilebildiğini vurgulayan Özakalın, dönüşüm süreçlerinin somut ve ölçülebilir sonuçlara dayandırılması gerektiğini söyledi. Özakalın yaklaşımını, "Ölçelim, yol haritasını oluşturalım, destekleyelim ve sonucu yeniden ölçelim. Erzurum’da yalnızca bir dönüşüm fikrinden söz etmiyoruz; bunun ölçme ve değerlendirme altyapısını da oluşturmuş durumdayız." sözleriyle özetledi.

Bölgesel farklılıklar ve adil destek talebi:

Programda bölgesel farklılıkların destek mekanizmalarının uygulanmasında daha güçlü şekilde dikkate alınması gerektiği vurgulandı. Özakalın, Erzurum'daki işletmelerin pazara erişim, lojistik maliyetleri, nitelikli iş gücüne ulaşma, finansmana erişim ve yatırım şartları bakımından farklı koşullarla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Biz Erzurum için ayrıcalık değil; farklı başlangıç koşullarını dikkate alan adil bir destek mekanizması talep ediyoruz. Bizim pozitif ayrımcılıktan kastımız tam olarak budur." dedi.

Bu çerçevede; değerlendirme kriterlerinde ilin gelişmişlik düzeyi, lojistik dezavantajlar ve yatırımların bölgesel kalkınmaya katkısı gibi unsurların dikkate alınması gerektiği öne çıktı. Özakalın ayrıca imalat, gıda, turizm, lojistik, yazılım, enerji, teknoloji ve ihracat gibi Erzurum açısından stratejik sektörleri kapsayacak özel bir pilot destek yaklaşımının değerlendirilmesini önerdi.

Organize sanayi ve kapasite geliştirme iş birliği:

Programda öne çıkan konulardan biri, Erzurum'daki organize sanayi bölgelerinde yatırım yapan işletmelerin KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'na erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik ETSO ile KOSGEB arasında geliştirilebilecek iş birliği modelleriydi. İlgili görüşmelerde program erişiminde etkili olan kriterlerin, bölgesel koşullar dikkate alınarak nasıl esnetilebileceği tartışıldı.

KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı kapsamında işletmelere 1 milyon TL alt limit ve 20 milyon TL üst limite kadar kredi, 24 ay proje süresi, azami 36 ay kredi vadesi, 20 puan finansman desteği ve Kredi Garanti Fonu aracılığıyla kefalet imkânı sunuluyor. Savunma, havacılık ve uzay alanında tedarikçi geliştirme projelerinde ise kredi üst limiti ilgili kriterlere göre 30 milyon TL'ye kadar uygulanabiliyor.

ETSO ve KOSGEB arasında hazırlanabilecek özel bir iş birliği protokolüyle organize sanayi bölgelerindeki işletmelerin programa erişiminde yaşanan güçlüklerin azaltılmasına yönelik modeller değerlendirildi. Görüşmelerde özellikle hızlı büyüme kriteri başta olmak üzere mevcut şartların bölgesel farklılıklar gözetilerek nasıl ele alınabileceği ele alındı.

İleriye dönük yapı ve sonuçlar:

Özakalın, Erzurum'da yatırım yapan işletmelerin destek mekanizmalarına etkin erişimini sağlamak için ETSO'nun sürecin aktif parçası olması gerektiğini vurguladı ve bir "Erzurum KOBİ Yatırım ve Proje Masası" oluşturulmasını önerdi. Bu yapı ile işletmelerin proje hazırlanmasından finansmana erişime, dijital ve kurumsal dönüşümden ihracata kadar süreçleri takip edecek bütüncül bir destek mekanizması hedefleniyor.

Özakalın, "Firmalarımızı yalnız bırakmayalım. Projenin hazırlanmasından finansmana erişime, dijital ve kurumsal dönüşümden ihracata kadar işletmelerimizin yanında olalım. Verilen desteğin işletmede ve bölge ekonomisinde oluşturduğu gerçek etkiyi birlikte ölçelim." sözleriyle destek sürecinin izlenmesine dair taahhüdü yineledi ve Erzurum'un bu modele hazır olduğunu belirtti.

Program, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu'nun "KOBİ’ler İçin Destek ve Dönüşüm" sunumunun ardından soru‑cevap ve değerlendirme bölümüyle tamamlandı. Katılımcıların talepleri ve yerel koşullara ilişkin görüşleri alındı; ETSO, KOSGEB, üniversiteler ve ilgili kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulanarak etkinlik sonlandırıldı.

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI (ETSO) EV SAHİPLİĞİNDE, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA KOSGEB TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN "KOBİ’LER İÇİN DESTEK VE DÖNÜŞÜM PROGRAMI", KOSGEB BAŞKANI AHMET SERDAR İBRAHİMCİOĞLU’NUN KATILIMIYLA ERZURUM’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.