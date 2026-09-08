Erzurum müze envanterinde 19 bin 649 eser: arkeolojik materyal ve sikke sayılarında artış

Erzurum müzelerinin envanteri 2025 sonunda

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kültürel Miras İstatistikleri verilerine göre, Erzurum'da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerde bulunan toplam eser sayısı 2025 yılı sonu itibarıyla 19 bin 649 oldu. Bir önceki yıl toplam eser sayısı 19 bin 481 iken, bir yılda envantere kayıtlı eser sayısı 168 arttı.

Kategori dağılımı:

2025 sonunda Bakanlığa bağlı müzelerde kayıtlı eserler şu şekilde sıralandı: 7 bin 377 arkeolojik materyal, 3 bin 547 etnografik materyal, 8 bin 323 sikke, 163 tablet, 2 mühür ve mühür baskısı, 108 el yazması ve 129 diğer eser.

Yıllık değişimler ve öne çıkan kalemler:

2024 yılı sonu ile kıyaslandığında, arkeolojik materyal sayısı 74, etnografik materyal 8 ve sikke sayısı 86 arttı. 2025 yılında müze envanterine ayrıca 163 tablet ve 108 el yazması kaydedildi.

Buna karşın bazı kalemlerde düşüş gözlendi: 2024'te 163 olan mühür ve mühür baskısı sayısı 2025'te 2'ye geriledi, 2 olan arşiv dokümanı sayısı 2025 envanterinde yer almadı ve "diğer" kategorisindeki eser sayısı 237'den 129'a düştü. Toplam artış, kategori bazındaki bu artış ve azalışların net sonucunu yansıtıyor.

Veriler, TÜİK'in resmi istatistikleri temel alınarak derlenmiştir ve Bakanlığa bağlı müzelerdeki envanter değişimini göstermektedir.

ERZURUM'DA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA BAĞLI MÜZELERDE BULUNAN ESER SAYISI 2025 YILI SONU İTİBARIYLA 19 BİN 649'A YÜKSELDİ.