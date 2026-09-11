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Erzurum polisi şehit polisin kızı Almina’nın ilk gününde yanında oldu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehit polis Ertuğrul Kırık’ın kızı Almina Gökçe’yi 2026-2027 eğitim yılının ilk gününde evden okula kadar yalnız bırakmadı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum polisi şehit polisin kızı Almina’nın ilk gününde yanında oldu

Polis ekipleri okul yolunda eşlik etti:

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, Bitlis’te 2023 yılında şehit düşen polis memuru Ertuğrul Kırık’ın kızı Almina Gökçe Kırık için anlamlı bir destek organizasyonu düzenledi. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günü, ailenin talebi doğrultusunda ekipler minik Almina’yı evinden alarak okuluna kadar eşlik etti.

Okul yolunda heyecanını polislerle paylaşan Almina, ilk ders ziline kadar emniyet mensuplarının yanında kaldı. Eşlik eden ekipler, hem çocuğun güvenliğini sağladı hem de bu özel gündeki duygusal desteği sundu. Etkinlik sırasında herhangi bir güvenlik olayı bildirilmedi ve tören sakin bir şekilde tamamlandı.

Emniyetten vefa mesajı:

Konuyla ilgili Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Bitlis’te 2023 yılında şehit düşen kahraman polis memuru Ertuğrul Kırık’ın kızı Almina Gökçe Kırık’ın 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde yalnız bırakılmadığı belirtildi. Açıklamada, "Şehitlerimizin emaneti başımızın tacıdır" ifadesine yer verildi ve Almina ile tüm öğrencilere yeni eğitim yılında başarı dileği iletildi.

Erzurum polisi, şehit ailelerine yönelik vefa ve destek çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor. Bu tür uygulamalar, hem toplum nezdinde emniyetin toplumsal görev anlayışını gösteriyor hem de şehit ailelerine yönelik manevi desteğin somut bir örneğini oluşturuyor.

Emniyet mensupları, Almina’nın yanında olarak ilk gün heyecanına ortak olurken, okul idaresi ve aile de organizasyonun kendileri için önemli ve duygusal olduğunu belirtti. Polis teşkilatı ayrıca, yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilere iyi dileklerini iletti.

ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, BİTLİS’TE 2023 YILINDA ŞEHİT OLAN KAHRAMAN POLİS MEMURU ERTUĞRUL...

ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, BİTLİS’TE 2023 YILINDA ŞEHİT OLAN KAHRAMAN POLİS MEMURU ERTUĞRUL KIRIK’IN KIZI ALMİNA GÖKÇE KIRIK’I 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI. ŞEHİDİN EMANETİ ALMİNA, POLİS EKİPLERİNİN EŞLİĞİNDE OKULUNUN YOLUNU TUTTU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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