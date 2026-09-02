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Erzurum tek yürek: Ahmet Sami için 25 günlük bağış yarışı

Duchenne kas hastası Ahmet Sami'nin gen tedavisi için 2,9 milyon dolarlık hedefin 200 bin doları eksik; bağışlar tamamlanmazsa 25 gün içinde risk var.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 09:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum tek yürek: Ahmet Sami için 25 günlük bağış yarışı

Kampanyada son aşama:

Erzurum'da Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile mücadele eden minik Ahmet Sami için başlatılan gen tedavisi kampanyasında süre daralıyor. Tedavi bütçesinin toplamı 2 milyon 900 bin dolar olarak belirtilirken, toplanan kısmın büyük bölümü karşılanmış durumda; kampanyada kalan tutar ise 200 bin dolar olarak açıklandı. Yetkililer, ilacın temin edilebilmesi için sadece 25 gün kaldığını vurguluyor.

Kampanyayı yürüten gönüllüler ve yakın çevre, zamanla yarıştıklarını ve bağış çağrılarını yoğunlaştırdıklarını belirtiyor. Sağlık ekibi ve koordinasyon merkezi, sürecin gecikmemesi için bağışların hızlıca aktarılmasına ihtiyaç duyulduğunu söylüyor.

Siyasi ve iş dünyasına çağrı:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, kampanyaya yaptığı destekleri sürdürerek ziyaretinde ek 1 milyon 500 bin TL nakdi katkı açıkladı. Yurdagül, ziyaret sonrasında şehirdeki dayanışma ruhuna dikkat çekerek, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) başkanlığı için yarışan adaylar Saim Özakalın ve Lütfü Yücelik ile ekiplerine, kalan miktarın tamamlanması için acil harekete geçme çağrısı yaptı.

Gönüllüler ve kampanya koordinatörleri, öncelikle Erzurum iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve kent halkından destek beklediklerini belirtirken, tüm Türkiye'ye yönelik dayanışma çağrısında bulundular. Aile ve destekçileri, sürecin başarıyla tamamlanması halinde Ahmet Sami'nin tedaviye erişiminin mümkün olacağını ifade ediyor.

Not: Kampanyaya katılmak veya bilgi almak isteyenler, kampanya ile iletişime geçerek bağış detaylarını ve aktarım yöntemlerini öğrenebilirler.

AHMET SAMİ’NİN TEDAVİ YOLCULUĞUNA İLK GÜNDEN BERİ DESTEK VEREN MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP)...

AHMET SAMİ’NİN TEDAVİ YOLCULUĞUNA İLK GÜNDEN BERİ DESTEK VEREN MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) ERZURUM İL BAŞKANI ADEM YURDAGÜL, KAMPANYANIN SON VİRAJINDA ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA ATTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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