Erzurum ticaret borsası'nda yavuz güney liderliğinde yeni meclis divanı

Yeni meclis divanı belirlendi

Erzurum Ticaret Borsası’nda yapılan seçimlerin ardından toplanan yeni dönemin ilk Meclis Toplantısı, meclis üyelerinin tamamının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Meclis Başkanlığı ve divan üyelikleri için seçim yapıldı; oybirliği ya da oy çokluğuna ilişkin ayrıntılar metinde yer almamakla birlikte, sonuçlar açıklandı.

Toplantının açılışı ve yapılan atamalar:

Toplantının açılış konuşmasını Meclis’in en yaşlı üyesi İsmail Yeşilyurt yaptı ve yeni dönemin hem Erzurum Ticaret Borsası hem de kent için hayırlı olmasını diledi. Açılışın ardından yapılan seçimlerde Yavuz Güney, üçüncü kez Meclis Başkanlığına seçildi. Meclis başkan yardımcıları olarak Hüseyin Yiğit ile Turhan Dinler; muhasip üye olarak ise Selami Atiş görevlendirildi.

Güney ve yönetimin birlik çağrısı:

Seçimin ardından Meclis Başkanlığı görevini devralan Yavuz Güney, yeni dönemde birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Güney, meclis üyelerine başarı dileklerini iletirken, ortak akıl ve işbirliği ile Erzurum Ticaret Borsası’nın hedeflerine katkı sunacaklarına vurgu yaptı.

Toplantıya katılan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Genel İdare Kurulu Üyesi Hakan Oral da yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu. Oral, konuşmasında geçmişten gelen tecrübe ve güçlü kurumsal yapının sürdürüleceğini belirterek, meclis ve yönetim arasındaki uyumun kent ticaretinin gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

Yeni seçilen divan üyeliklerinin, Erzurum’un ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik çalışmalarda rol üstleneceği beklentisi öne çıktı. Meclis içi görev dağılımı ve öncelikli projelerin detayları ilerleyen toplantılarda netleşecek.

Özetle, ETB’de istikrarı işaret eden bu atamalar, kurum içi deneyim ve sürekliliğin korunması yönünde okunuyor; yeni dönem, birlik, ortak akıl ve kurumsal kararlılıkla yola devam etme mesajı verdi.

ERZURUM TİCARET BORSASI’NDA (ETB) SEÇİMLERİN ARDINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ DÖNEMİN İLK MECLİS TOPLANTISI’NDA, MECLİS BAŞKANLIĞI VE DİVAN ÜYELİKLERİ İÇİN SEÇİM YAPILDI. YAVUZ GÜNEY, ÜÇÜNCÜ KEZ MECLİS BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ.