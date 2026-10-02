Erzurum uluslararası üniversite sporlarında ev sahipliğini güçlendiriyor

zirvenin odağı:

Erzurum, üniversite sporları alanındaki mevcut gücünü ve geleceğe dönük hedeflerini masaya yatırmak üzere önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. Toplantı, kent protokolü ile Türkiye ve dünya üniversite sporlarının üst düzey temsilcilerini bir araya getirerek, Erzurum’un kış sporları altyapısı ve uluslararası organizasyon kapasitesinin değerlendirilmesine odaklandı.

katılımcılar ve temsilciler:

Görüşmeye; Bayburt Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ile Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Genel Sekreteri Matthias Remund, FISU Spor Direktörü SHEN Zhen, Universiade Direktörü Milan Augustin, TÜSF Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yönal ve Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur katıldı. Heyet, kentte düzenlenebilecek yeni ulusal ve uluslararası organizasyonların önünü açabilecek alanları detaylandırdı.

gelecek adımlar ve beklentiler:

Toplantıda, Erzurum’un dünya çapında tanınan kış sporları imajını güçlendirecek stratejiler, spor turizmini canlandıracak projeler ve üniversitelerin organizasyon yeteneklerinin nasıl daha etkin kullanılabileceği üzerinde duruldu. Katılımcılar, mevcut tesislerin etkin kullanımının yanı sıra koordinasyon ve tanıtım çalışmalarıyla uluslararası organizasyon tekliflerinin desteklenmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, şehrin altyapı ve organizasyon tecrübesiyle yeni başarılara hazır olduğunu belirtti. Ziyaret, karşılıklı fikir alışverişi ve hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

ERZURUM, ÜNİVERSİTE SPORLARI ALANINDAKİ DEVASA POTANSİYELİ VE ULUSLARARASI ORGANİZASYON HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA ÇOK ÖNEMLİ BİR ZİRVEYE EV SAHİPLİĞİ YAPTI. TÜRKİYE VE DÜNYA ÜNİVERSİTE SPORLARININ TEPE YÖNETİCİLERİ İLE KENT PROTOKOLÜNDEN OLUŞAN ÜST DÜZEY HEYET, ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ’U MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.