Dolar 49,1403 +0,13%
Euro 55,3512 +0,25%
Bist 12.271,74 +0,19%
Altın Gram 6.661,00 +0,33%
EUR/USD 1,1260 +0,14%
Brent Petrol 101,18 -1,10%
--°

Erzurum uluslararası üniversite sporlarında ev sahipliğini güçlendiriyor

Erzurum, üniversite sporlarında uluslararası hedeflerle üst düzey heyeti ağırladı; kentin kış sporları potansiyeli, altyapı ve spor turizmi stratejileri ele alındı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 09:21

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erzurum uluslararası üniversite sporlarında ev sahipliğini güçlendiriyor

zirvenin odağı:

Erzurum, üniversite sporları alanındaki mevcut gücünü ve geleceğe dönük hedeflerini masaya yatırmak üzere önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. Toplantı, kent protokolü ile Türkiye ve dünya üniversite sporlarının üst düzey temsilcilerini bir araya getirerek, Erzurum’un kış sporları altyapısı ve uluslararası organizasyon kapasitesinin değerlendirilmesine odaklandı.

katılımcılar ve temsilciler:

Görüşmeye; Bayburt Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ile Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Genel Sekreteri Matthias Remund, FISU Spor Direktörü SHEN Zhen, Universiade Direktörü Milan Augustin, TÜSF Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yönal ve Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur katıldı. Heyet, kentte düzenlenebilecek yeni ulusal ve uluslararası organizasyonların önünü açabilecek alanları detaylandırdı.

gelecek adımlar ve beklentiler:

Toplantıda, Erzurum’un dünya çapında tanınan kış sporları imajını güçlendirecek stratejiler, spor turizmini canlandıracak projeler ve üniversitelerin organizasyon yeteneklerinin nasıl daha etkin kullanılabileceği üzerinde duruldu. Katılımcılar, mevcut tesislerin etkin kullanımının yanı sıra koordinasyon ve tanıtım çalışmalarıyla uluslararası organizasyon tekliflerinin desteklenmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, şehrin altyapı ve organizasyon tecrübesiyle yeni başarılara hazır olduğunu belirtti. Ziyaret, karşılıklı fikir alışverişi ve hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

ERZURUM, ÜNİVERSİTE SPORLARI ALANINDAKİ DEVASA POTANSİYELİ VE ULUSLARARASI ORGANİZASYON HEDEFLERİ...

ERZURUM, ÜNİVERSİTE SPORLARI ALANINDAKİ DEVASA POTANSİYELİ VE ULUSLARARASI ORGANİZASYON HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA ÇOK ÖNEMLİ BİR ZİRVEYE EV SAHİPLİĞİ YAPTI. TÜRKİYE VE DÜNYA ÜNİVERSİTE SPORLARININ TEPE YÖNETİCİLERİ İLE KENT PROTOKOLÜNDEN OLUŞAN ÜST DÜZEY HEYET, ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ’U MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alsancak'ta kritik sınav: Altay ilk iç saha galibiyetini istiyor
images

Aliağa Petkimspor deplasmanda 2'de 2 hedefiyle Esenler Erokspor'un konuğu
images

Darıcalı dünya şampiyonuna meclisten altın desteği
images

Kayseri saha komiserleri sezona koordinasyonla başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kaymakam Türker’den sıcak ev ziyaretleri: yaşlılarla hasbihal

BAU'dan Taşkent'te öğrencilere yönelik yapay zekâ laboratuvarı

Yeşilyurt'ta elektrik panosunda çıkan yangın çevreyi tedirgin etti

Sivrihisar'da camiler haftası kurum buluşmalarıyla devam etti

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı