Erzurum üniversiteli gençler kulübünde istikrar: Değirmenci güven tazeledi

olağan genel kurulda seçim ve değerlendirmeler

Erzurum Üniversiteli Gençler Spor Kulübü'nün olağan genel kurulu, kulübün 3 Temmuz Stadyumu'nda bulunan binasında gerçekleştirildi. Toplantı, kulüp başkanı Fatih Değirmenci'nin açılış konuşmasıyla başladı; Değirmenci, kulübün kuruluşunun üzerinden henüz dört yıl geçtiğini hatırlatarak geride kalan dönemde elde edilen başarılara vurgu yaptı ve kurulun hayırlı olmasını diledi.

toplantıya katılanlar ve söz alan isimler:

Genel kurula; TFF Erzurum Bölge Müdürü Mehmet Akif Fencioğlu, TÜFAD Erzurum Şube Başkanı Abdulselam Gökçan, Futbol İl Temsilcisi Ferit Karakoca, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu, iş insanları, kulüp yöneticileri ve üyeler katıldı. Fencioğlu, kulübün kente futbola yeni bir soluk getirdiğini belirterek amatör futbolun gelişimi için yürütülen çalışmaları önemsediğini söyledi.

TÜFAD Erzurum Şube Başkanı Abdulselam Gökçan, kulübün kent sporundaki eksikleri giderdiğini ifade ederek, "Çok iyi çalışan bir kulüp. İhtiyaç olduğunda desteklerimizi eksik etmeyeceğiz" dedi. Ferit Karakoca ise kuruluşundan bu yana kulübün gösterdiği hızlı gelişimi vurguladı ve "Bu kadar hızlı bir gelişim beklemiyorduk. Bir iki grup dışında bütün gruplara katılım sağlıyorlar" sözleriyle memnuniyetini paylaştı.

gelecek hedefleri ve beklentiler:

Atatürk Üniversitesi temsilcisi Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu, sporun gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmadaki rolüne dikkat çekti ve kulübün bu alandaki çalışmalarını değerli bulduğunu belirterek, "Destek noktasında elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadesini kullandı. Katılımcıların değerlendirmeleri, kulübün yerel paydaşlarla güçlü bir iletişim kurduğunu ve eğitim kurumu desteğinin kapısını açık tuttuğunu gösterdi.

Kurulda yapılan seçim sonucunda Fatih Değirmenci yeniden kulüp başkanlığına seçildi. Seçimle gelen istikrar, kulübün önümüzdeki dönemde altyapı, katılım ve yerel işbirliklerini sürdürme hedeflerine odaklanmasını kolaylaştıracak bir zemin oluşturuyor.

Genel kurulun sonuçları, Erzurum amatör futbolu açısından devam eden büyüme sürecine katkı sağlayacak yerel dayanışma ve yönetim sürekliliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

ERZURUM ÜNİVERSİTELİ GENÇLER SPOR KULÜBÜ OLAĞAN GENEL KURULU, KULÜP BİNASINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. GENEL KURULDA MEVCUT BAŞKAN FATİH DEĞİRMENCİ YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ.