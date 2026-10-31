Yargıtay'dan düğün bilezikleriyle alınan araçta iade yükümlülüğü

Yargıtay kararı ve dava özeti:

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, düğünde takılan ziynetlerin araç alımında kullanılması halinde iade talebine ilişkin önemli bir içtihat geliştirdi. Kararda, ziynetleri alan eşin bu malların kendi rızasıyla, geri verilmemek üzere verildiğini ispatlaması gerektiği vurgulandı. Aksi halde bileziklerin iadesine hükmedilmesi gerektiği belirtildi.

Davanın temel olguları:

Bir çift uzun süredir geçimsizlik yaşayınca boşanma davası açıldı. Davalı-karşı davacı kadın, düğünde takılan ziynetlerin bozdurularak araç alımında kullanıldığını iddia ederek, her biri 15'er gram 7 adet 22 ayar bilezik ile ilgili iade talebinde bulundu. Mahkeme, bu 7 bileziğin davalıdan alınarak davacıya aynen iadesine, aynen iadenin mümkün olmaması halinde değerinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte ödenmesine hükmetti.

Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) ise bazı ziynetlerin kadının isteğiyle erkeğe verildiğini veya davacı tarafından iade talep edilmeksizin verildiği iddiasını dikkate alarak karar verdi. BAM, 22 adet çeyrek altının davacıya aynen iadesine hükmederken, bazı talepleri reddetti ve bilezikler yönünden kısmi kabul kararı verdi.

Yargıtay'ın gerekçesi:

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, dosyayı inceleyerek, Türk Medeni Kanunu uyarınca ispat yükünün iddia eden tarafa ait olduğunu hatırlattı. Kararda, olağan hayat deneyimine göre ziynetlerin genellikle kadın üzerinde veya evde saklandığı, taşınabilir ve gizlenebilir nitelikte olduğu vurgulandı. Bu nedenle ziynetlerin iade edilmemek üzere verildiği iddiasının sağlam delillerle desteklenmesi gerektiği belirtildi.

Somut uyuşmazlıkta mahkeme kayıtlarına göre 7 bileziğin araç alımında kullanıldığı ve bu hususun erkeğin kabulü ile işyerinden gelen kaşeli kartla sabit olduğu kaydedildi. Ancak Yargıtay, erkeğin bu eşyaların iade edilmeyeceği yönündeki bağış iddiasını ispatlayamadığını tespit etti ve BAM kararının bilezikler yönünden reddetmesinin doğru olmadığına karar vererek dosyayı bozdu.

Hukuki sonuç ve uygulama:

Yargıtay kararı, düğün takısı veya ziynetler konusunda açılacak iade davalarında delil değerlendirmesinin önemini ortaya koyuyor. Karara göre, ziynetleri alıp kullanan eş, bu malların kendisine geri verilmemek üzere bağışlandığını iddia ediyorsa, bu iddiayı kanıtlamak zorunda. Aksi halde mahkeme, ziynetlerin iadesine veya bedelinin faizle birlikte ödenmesine hükmedebilecek.

Toplumsal yansımalar:

Yargıtay kararının gündeme gelmesiyle Bursa sokaklarında vatandaşlara soruldu; bazıları eşine güvenerek altınlarını verebileceğini söylerken, bazıları böyle bir paylaşımı tercih etmediğini belirtti. Karar, evlilik içinde verilen ziynetlerin hukuki niteliği ve ispat gerekliliği konusundaki tartışmaları canlı tutuyor.

Sonuç olarak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin kararı, ziynetlerin kullanım amacını ve taraf beyanlarını ispatla desteklemenin önemini vurguluyor. Davacı tarafın iade talebinin kabulü için somut deliller sunması, ziynetleri kullanan tarafın ise bağış iddiasını ortaya koyup ispat etmesi gerekir; aksi halde iade kararıyla karşılaşma riski bulunuyor.

DÜĞÜNDE TAKILAN ALTINLARLA ARABA ALMA HAYALİ KURANLARA KÖTÜ HABER YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ’NDEN GELDİ. ARAÇ ALIMI İÇİN KADININ BOZDURULAN BİLEZİKLERİNİN ‘KENDİ RIZASI İLE VERDİ’ İDDİASIYLA GERİ İADE EDİLMEMESİNİ YASAYA AYKIRI BULAN YÜKSEK MAHKEME, ZİYNETLERİ ALAN EŞİN, GERİ VERİLMEMEK ÜZERE BAĞIŞLANDIĞINI İSPATLAYAMAMASI HALİNDE BİLEZİKLERİN İADESİNE HÜKMETTİ. VATANDAŞLARA SORULDU, KİMİLERİ VERİRKEN KİMİLERİ REDDETTİ.