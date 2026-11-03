Erzurum'da coşkulu karşılama: short track millileri yurda döndü

coşkulu karşılama:

Short Track World Tour 1 ve Short Track World Tour 2 yarışmalarında ülkemizi temsil eden millî sporcular Furkan Akar, Denis Örs, Muhammed Bozdağ ve Metehan Atan, teknik ekiple birlikte ülkemize döndü.

Millî sporcular ve teknik ekibi; Erzurum Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Derya Aksoy, Ahmet Hamdi Işık ve Zekeriya Deniz, Naci Korucu, İlker Özkara, Nevzat Bayraktar, Emre Ertan, antrenörler, sporcular ve aileleri tarafından büyük bir coşku ve gururla karşılandı.

furkan akar'ın uluslararası başarısı:

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından yapılan paylaşımda, Short Track World Tour 1 yarışmasında üçüncülük elde eden ve bronz madalyayı ülkemize kazandıran; Short Track World Tour 2 yarışmasında ise Türkiye rekorunu kırarak önemli bir başarıya daha imza atan millî sporcu Furkan Akar tebrik edildi.

Federasyon açıklamasında ayrıca uluslararası arenada bayrağımızı gururla temsil eden tüm millî sporculara, sporcuların başarısı için özveriyle çalışan teknik ekibimize ve bu süreçte desteklerini esirgemeyen Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birimlerine teşekkür edildi.

Karşılama töreni, sporcuların elde ettiği başarıların şehir ve ülke genelinde yarattığı memnuniyeti gösterirken, spor camiasında birlik ve desteğin önemini bir kez daha ortaya koydu.

SHORT TRACK WORLD TOUR 1 VE SHORT TRACK WORLD TOUR 2 YARIŞMALARINDA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDEN MİLLÎ SPORCULAR FURKAN AKAR, DENİS ÖRS, MUHAMMED BOZDAĞ VE METEHAN ATAN, TEKNİK EKİPLE BİRLİKTE ÜLKEMİZE DÖNDÜ.