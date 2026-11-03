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Öğretmenlerin spor başarısı okul kültürünü güçlendiriyor

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, 4. Kamu Spor Oyunları'nda dereceye giren öğretmenleri tebrik etti; okullarda spor kültürü güçlendirilecek.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:39

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Öğretmenlerin spor başarısı okul kültürünü güçlendiriyor

Kütahya'da dereceye giren öğretmenler maarif salonunda kabul edildi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında 3x3 Basketbol, Futsal ve Masa Tenisi branşlarında derece elde eden öğretmenleri müdürlüğün maarif salonunda kabul ederek başarılarından dolayı tebrik etti.

Kabul töreninde Yılmaz, öğretmenlerin elde ettiği spor başarılarının kişisel bir gurur olmanın ötesinde okulların ve öğrencilerin motivasyonunu artırdığını belirtti. Bu tür başarıların hem eğitim ortamına hem de yerel spor kültürüne olumlu yansımaları olduğuna dikkat çekti.

Sporun eğitimdeki rolü:

Yılmaz, sporun yalnızca fiziksel gelişime katkı sağlamadığını; takım ruhu, dayanışma, yardımlaşma ve birlikte başarma bilincinin güçlenmesinde de kilit rol oynadığını vurguladı. Öğretmenlerin bu alandaki çabalarının, öğrenciler için güçlü birer rol model oluşturduğunu ifade etti ve gençlerin akademik başarıyla birlikte spor, sanat ve edebiyatla da iç içe yetişmesinin önemini yeniden hatırlattı.

Okullarda uygulama ve destek:

Müdür Yılmaz, her okulda öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun spor takımları oluşturulmasını teşvik ettiklerini söyledi. Dijital dünyanın bireyselleştirici etkilerinden uzaklaşılması gerektiğini belirterek, gençlerin birlikte hareket etmeyi, sorumluluk almayı ve hayal kurmayı öğrenmelerinin altını çizdi.

Buluşmada öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini de dinleyen Yılmaz, müdürlüğün sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetleri desteklemeye devam edeceğini kaydetti. Toplantı, öğretmenlerin tecrübelerini paylaşması ve okul düzeyinde planlanacak etkinlikler için fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

Son olarak Yılmaz, elde edilen başarıların devamı için kurum içi iş birliğinin önemine işaret ederek, eğitimcilerin hem sahada hem de sınıfta çok yönlü gelişimi teşvik eden rolünü sürdürmelerini beklediklerini belirtti.

MÜDÜR YILMAZ, SPOR MÜSABAKALARINDA BAŞARI ELDE EDEN ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ

MÜDÜR YILMAZ, SPOR MÜSABAKALARINDA BAŞARI ELDE EDEN ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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