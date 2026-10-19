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Erzurum'da eylülde konut ve iş yeri satışlarında belirgin artış

Erzurum'da 2026 Eylül'de konut satışları 1.195'e (528 ilk el, 667 ikinci el) çıkarken iş yeri satışı 159 oldu; aylık ve yıllık artış gözlendi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:02

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Erzurum'da eylülde konut ve iş yeri satışlarında belirgin artış

Erzurum'da eylülde konut ve iş yeri satışları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Erzurum'da 2026 yılı Eylül ayında toplam 1.195 konut satışı gerçekleşti. Aynı dönemde satılan iş yeri sayısı 159 olarak kaydedildi. Konut satışlarında ilk el 528, ikinci el 667; iş yeri satışlarında ise ilk el 49, ikinci el 110 kayıtlı oldu.

Aylık değişim:

Bir önceki ay olan 2026 Ağustos'ta kentte konut satışları 897 düzeyindeydi. Eylülde konut satışları 298 artarak 1.195 oldu; bu artışta ilk el satışların 301'den 528'e yükselmesi (aylık +227) belirleyici oldu. İkinci el konut satışları ise 596'dan 667'ye çıktı (aylık +71).

İş yeri satışlarında da benzer bir yükseliş görüldü. Ağustos ayında toplam 80 iş yeri el değiştirirken (ilk el 32, ikinci el 48), Eylül ayında bu sayı 159'a ulaştı. Aylık bazda ilk el iş yeri satışları +17, ikinci el satışlar +62 artış gösterdi.

Yıllık ve çok yıllık karşılaştırmalar:

2025 yılının Eylül ayı ile karşılaştırıldığında konut satışları geçen yıla göre 100 artışla 1.095'ten 1.195'e çıktı. Bu dönemde ilk el konut satışları 382'den 528'e yükselirken, ikinci el satışlar 713'ten 667'ye geriledi. İş yeri satışları ise 2025 Eylül'deki 134'ten 159'a yükseldi; ilk el iş yeri satışları 42'den 49'a, ikinci el satışlar 92'den 110'a çıktı.

Beş yıllık karşılaştırmada (2021 Eylül) konut satışları 1.028'den 1.195'e çıkarak 167 artış gösterdi; ilk el satışlar 456'dan 528'e, ikinci el satışlar 572'den 667'ye yükseldi. İş yeri satışları beş yılda 115'ten 159'a çıktı.

On yıllık karşılaştırmada (2016 Eylül) ise konut satışları 622'den 1.195'e yükselerek 573 artış kaydetti. İlk el konut satışları 282'den 528'e, ikinci el satışlar 340'tan 667'ye çıktı. İş yeri satışları on yılda 32'den 159'a yükselirken, ilk el iş yeri satışları 12'den 49'a, ikinci el satışlar 20'den 110'a ulaştı.

Genel olarak Eylül 2026 verileri, Erzurum'da hem aylık hem de yıllık bazda konut ve iş yeri satışlarında bir artış eğilimi ortaya koyuyor. Özellikle ilk el konut satışlarındaki yükseliş, yeni konut arzına veya talepteki canlanmaya işaret ediyor; iş yeri satışlarındaki artış da son dönemde ticari gayrimenkul hareketinin güçlendiğini gösteriyor.

ERZURUM’DA 2026 YILI EYLÜL AYINDA BİN 195 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ERZURUM’DA 2026 YILI EYLÜL AYINDA BİN 195 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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