Erzurum'da eylülde yabancılara konut satışları sınırlı kaldı

satış verileri genel görünüm:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2026 yılı Eylül ayında Erzurum'da yabancılara 2 konut satışı gerçekleştirildi. Aynı dönemde yabancılara yönelik iş yeri satışı bildirilmedi.

aylara göre değişim:

Ağustos ayında kentte yabancılara ne konut ne de iş yeri satışı kaydedilmemişti; Eylül ile birlikte sınırlı sayıda konut satışı gerçekleşti. İş yeri satışlarında hem ağustos hem de eylül döneminde hareket gözlemlenmedi.

yıllık karşılaştırma:

2025 yılının Eylül ayında Erzurum'da yabancılara konut ve iş yeri satışı raporlanmamıştı; 2026 Eylülünde bildirilen 2 konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre artış olarak kayıt edildi. Önceki yıllarda ise 2021 Eylülünde ve 2016 Eylülünde yabancılara 1'er konut satışı raporlanmış, her iki tarihte de iş yeri satışı olmadığı belirtilmişti.

Genel tablo, Erzurum'da yabancı alıcı taleplerinin dönemsellik gösterdiğini ve son verilerde sınırlı kaldığını ortaya koyuyor.

ERZURUM’DA 2026 YILI EYLÜL AYINDA YABANCILARA 2 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.