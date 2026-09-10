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Erzurum'da fuar turu: Saim Özakalın üreticilerle sahada değerlendirdi

Erzurum'da düzenlenen Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda Saim Özakalın, firmaların stantlarını gezip üreticilerle değerlendirmelerde bulundu.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 09:06

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Erzurum'da fuar turu: Saim Özakalın üreticilerle sahada değerlendirdi

Fuar açılışı ve katılımcılar:

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarının açılış töreni yapıldı. Program, şehrin tarım ve hayvancılık potansiyelini ön plana çıkararak çiftçiler, üreticiler ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Stant gezileri ve sektör değerlendirmeleri:

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından alandaki stantlar gezildi. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, fuara katılan firmaların ve üreticilerin stantlarını tek tek ziyaret ederek sergilenen tarım ürünleri, hayvancılık ekipmanları ve yeni teknolojiler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Özakalın, üreticilerle yakından ilgilenip tarım ve hayvancılık sektörünün bölge ticareti ile istihdamına sunduğu katkılar üzerine firma temsilcileriyle görüş alışverişinde bulundu.

Ödül töreni ve kapanış mesajı:

Organizasyonda emeği ve üretimiyle öne çıkan firmalar da unutulmadı; açılış programı kapsamında sektörel başarı gösteren firma temsilcilerine plaket takdim edildi. Saim Özakalın, fuarın Erzurum iş dünyasına, üreticilere ve tüm katılımcılara hayırlı olması temennisinde bulundu.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN ULUSLARARASI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK...

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN ULUSLARARASI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK FUARI'NIN AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI. ŞEHRİN TARIM VE HAYVANCILIK POTANSİYELİNİ VİTRİNE ÇIKARAN PROGRAMA, TOBB YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE ETSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SAİM ÖZAKALIN KATILDI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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