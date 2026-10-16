Erzurum'da gece yağışı inşaat temelini çökertti; ana cadde tedbir amaçlı kapatıldı

oluşan çöküntü ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre olay, saat 22.30 sıralarında Lalapaşa Mahallesindeki bir inşaat alanında meydana geldi. Kent genelinde etkisini artıran yoğun sağanak yağış sonrası, yapımı devam eden inşaatın temel kısımlarında çöküntü oluştu. Durum bildirilince bölgeye çok sayıda polis, zabıta ve altyapı ekibi sevk edildi ve olay yerinde ilk güvenlik tespiti yapıldı.

su hattı patlaması ve alana dolan su:

Çökmenin yaşandığı noktada ana içme suyu hattında patlak meydana geldi. Borudan fışkıran su, inşaat temelini hızla doldurdu; bunun üzerine belediye ekipleri acil müdahalede bulunarak bölgedeki su akışını kesti. Patlamanın, zeminde oluşan boşalma ile bağlantılı olduğu değerlendirildi.

cadde kapatıldı, araçlar tahliye edildi:

Güvenlik gerekçesiyle 1. Kazım Karabekir Caddesi çift yönlü olarak trafikten uzaklaştırıldı. Polis ekipleri olası toprak kayması ve küçük çaplı çökmelerin devam etmesi riskine karşı caddeyi kapatıp bölgedeki park halindeki araçların sahipleri uyarılarak ve çekici yardımıyla güvenli alanlara taşınmasını sağladı.

ekiplerin çalışması ve devam eden önlemler:

Yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede ekipler, altyapı hasar tespitleri ve olası yeni çökme riskine karşı geniş çaplı güvenlik önlemleri uyguluyor. Olay yerinde nöbetçi kontroller devam ediyor; yetkililer vatandaşları bölgeden uzak durmaları konusunda uyarıyor ve çalışmaların tamamlanmasının ardından cadde trafiğin kontrollü şekilde açılacağını bildiriyor.

Erzurum’da sağanak alarmı: İnşaat alanında çökme meydana geldi, cadde trafiğe kapatıldı