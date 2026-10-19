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Erzurum'da inşaat alanında toplanan binlerce martı drone ile görüntülendi

Erzurum-Ilıca Yolu'ndaki Bilim, Müze, Doğa, Tarih ve Eğitim Parkı inşaatında toplanan binlerce martının drone görüntüleri bölgede ilgi çekti.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:02

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 09:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzurum'da inşaat alanında toplanan binlerce martı drone ile görüntülendi

Erzurum'da inşaat alanında yoğun martı hareketliliği

Erzurum-Ilıca Yolu üzerinde yapımı devam eden Bilim, Müze, Doğa, Tarih ve Eğitim Parkı inşaat sahasında toplanan binlerce martı, drone kamerasına yansıdı. Bölgedeki yoğun kuş hareketliliği, şehir merkezinde alışılmadık görüntüler oluşturdu.

drone kayıtları ve sahnedeki ayrıntılar

Görüntüler, drone pilotu İsmail Hakkı Danayiyen tarafından kaydedildi. Dronun yaklaşmasıyla birlikte martılar toplu halde havalanarak alanı terk etti; sahne, izleyenlere belgesel karelerini andıran bir dinamizm sundu. Kayıtlarda kuşların kısa sürede organize şekilde kanat çırparak uzaklaştığı görüldü.

neden bu kadar yoğunlar ve geleceğe dair beklenti

Deniz kıyılarının simgesi olarak bilinen martıların Erzurum’da yoğun görülmesi dikkat çekti. Soğuk hava, uzun kış mevsimi ve kar yağışıyla bilinen kentte martıların beslenmek için şehir çöplüğünü tercih ettikleri bildiriliyor. Yetkililer ve gözlemciler, martıların bölgede bir süre daha kalmasının muhtemel olduğunu, ancak önümüzdeki günlerde göç hareketleriyle alandan uzaklaşmalarının beklendiğini aktardı.

İNŞAAT ALANINDA TOPLANAN BİNLERCE MARTI, DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ.

İNŞAAT ALANINDA TOPLANAN BİNLERCE MARTI, DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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