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Erzurum'da oto tamir ustalarına modern merkez: yeni sanayi sitesinin temeli atıldı

Erzurum Oto Tamir ve İmalatçıları Sanayi Sitesi'nin temeli atıldı; Vali Aydın Baruş projenin esnaf ve şehir için kazanım sağlayacağını söyledi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 09:17

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Erzurum'da oto tamir ustalarına modern merkez: yeni sanayi sitesinin temeli atıldı

Erzurum oto tamir ve imalatçıları sanayi sitesi için temel atıldı:

Erzurum Oto Tamir ve İmalatçıları Sanayi Sitesi'nin temel atma töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Törende konuşan Vali Aydın Baruş, Erzurum Oto Tamir ve İmalatçıları Odası'nın 1956 yılından bu yana şehrin ve bölgenin üretim ve hizmet sektörüne önemli katkılar sunduğunu vurguladı ve Ahilik geleneği'ni yaşatan esnaf ile sanayicilere teşekkür etti.

esnaf geleneği ile modern yatırım:

Vali Baruş, temeli atılan sanayi sitesinin köklü esnaf geleneğinin modern bir yatırımla buluşması anlamına geldiğini belirtti. Projenin, iş yerlerini planlı ve düzenli bir yapıda bir arada toplaması sayesinde esnaf için daha elverişli çalışma ortamı, vatandaşlar için daha nitelikli hizmet ve kent için daha düzenli bir yapılaşma sağlayacağını ifade etti.

yatırımın getireceği kazanımlar:

Baruş, yatırımın iş sağlığı ve güvenliği, çevre duyarlılığı ve trafik düzeni açısından da önemli kazanımlar getireceğini söyledi. Ayrıca sanayi sitesinin Erzurum'un yatırım iklimine katkı sunacağını ve yeni üretim ile ticaret imkânlarının önünü açacağını belirtti. Proje, esnafın çalışma koşullarını iyileştirmeyi ve şehir içinde daha planlı bir hizmet akışı oluşturmayı hedefliyor.

ERZURUM OTO TAMİR VE İMALATÇILARI SANAYİ SİTESİ’NİN TEMEL ATMA TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA...

ERZURUM OTO TAMİR VE İMALATÇILARI SANAYİ SİTESİ’NİN TEMEL ATMA TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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