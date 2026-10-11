Erzurum'da oto tamir ustalarına modern merkez: yeni sanayi sitesinin temeli atıldı

Erzurum oto tamir ve imalatçıları sanayi sitesi için temel atıldı:

Erzurum Oto Tamir ve İmalatçıları Sanayi Sitesi'nin temel atma töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Törende konuşan Vali Aydın Baruş, Erzurum Oto Tamir ve İmalatçıları Odası'nın 1956 yılından bu yana şehrin ve bölgenin üretim ve hizmet sektörüne önemli katkılar sunduğunu vurguladı ve Ahilik geleneği'ni yaşatan esnaf ile sanayicilere teşekkür etti.

esnaf geleneği ile modern yatırım:

Vali Baruş, temeli atılan sanayi sitesinin köklü esnaf geleneğinin modern bir yatırımla buluşması anlamına geldiğini belirtti. Projenin, iş yerlerini planlı ve düzenli bir yapıda bir arada toplaması sayesinde esnaf için daha elverişli çalışma ortamı, vatandaşlar için daha nitelikli hizmet ve kent için daha düzenli bir yapılaşma sağlayacağını ifade etti.

yatırımın getireceği kazanımlar:

Baruş, yatırımın iş sağlığı ve güvenliği, çevre duyarlılığı ve trafik düzeni açısından da önemli kazanımlar getireceğini söyledi. Ayrıca sanayi sitesinin Erzurum'un yatırım iklimine katkı sunacağını ve yeni üretim ile ticaret imkânlarının önünü açacağını belirtti. Proje, esnafın çalışma koşullarını iyileştirmeyi ve şehir içinde daha planlı bir hizmet akışı oluşturmayı hedefliyor.

ERZURUM OTO TAMİR VE İMALATÇILARI SANAYİ SİTESİ’NİN TEMEL ATMA TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ.