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Erzurum'da otomobil ağırlıklı araç devirleri eylülde 441 arttı

Erzurum'da 2026 Eylül ayında 4.578 motorlu taşıt devri yapıldı; aylık 441 artış, yıllık 190 azalma ve otomobillerin çoğunluğu öne çıktı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:02

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EDİTÖR: Berk Doğan

Erzurum'da otomobil ağırlıklı araç devirleri eylülde 441 arttı

eylülde 4 bin 578 aracın devri yapıldı:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Erzurum'da 2026 yılı Eylül ayında devri yapılan motorlu kara taşıtlarının sayısı 4 bin 578 oldu. Bu toplamın 2 bin 888'ini otomobiller oluştururken, diğer kategorilerde 940 kamyonet, 358 traktör, 180 motosiklet, 102 kamyon, 81 minibüs, 20 otobüs ve 9 özel amaçlı aracın devri gerçekleştirildi.

aylık değişim:

Ağustos ayında toplam devir sayısı 4 bin 137 olarak kaydedilmişti. Eylülde bu sayı 441 artarak 4 bin 578'e ulaştı. Aylık bazda otomobil devirleri 142, kamyonet devirleri 111 ve traktör devirleri 129 arttı. Minibüs devirleri 24, kamyon devirleri 26 ve otobüs devirleri 10 artarken, motosiklet devir sayısı aynı kaldı ve özel amaçlı araç devri bir azalma gösterdi.

yıllık ve uzun vadeli karşılaştırma:

2025 Eylül ayı ile karşılaştırıldığında, 2026 Eylül toplamı geçen yıla göre 190 azaldı (2025: 4 bin 768, 2026: 4 bin 578). Otomobil devirleri 3 bin 52'den 2 bin 888'e, kamyonetler 988'den 940'a, minibüsler 94'ten 81'e ve otobüsler 26'dan 20'ye geriledi. Buna karşın kamyon devirleri 96'dan 102'ye, motosikletler 173'ten 180'e ve traktörler 333'ten 358'e yükseldi; özel amaçlı araç devirleri 6'dan 9'a çıktı.

Beş yıllık karşılaştırmada (2021 Eylül) toplam devir sayısı 4 bin 368'den 4 bin 578'e yükselmiş; özellikle motosiklet (38'den 180'e) ve traktör (300'den 358'e) devirlerindeki artış dikkat çekiyor. On yıllık karşılaştırmada ise 2016 Eylül'den (toplam 2 bin 925) 2026 Eylül'e gelindiğinde toplam devir sayısı bin 653 artışla 4 bin 578'e çıktı; otomobil devirleri bin 802'den 2 bin 888'e, kamyonetler 674'ten 940'a yükseldi.

Genel tabloda otomobil devrinin belirgin ağırlığı sürerken, traktör ve motosiklet devirlerindeki artışlar tarım araçları ve motosiklet kullanımındaki değişikliklere işaret ediyor. İl bazlı veriler, aylık, yıllık ve uzun vadeli eğilimlerin yerel piyasa dinamiklerini nasıl şekillendirdiğini gösteriyor.

ERZURUM’DA 2026 YILI EYLÜL AYINDA 4 BİN 578 MOTORLU KARA TAŞITININ DEVRİ YAPILDI.

ERZURUM’DA 2026 YILI EYLÜL AYINDA 4 BİN 578 MOTORLU KARA TAŞITININ DEVRİ YAPILDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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