Erzurum'da otomotiv yetkili satıcıları bölge kalkınmasını tartıştı

Toplantı detayları:

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) 58. Bölge Diyalog Toplantısı, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliğinde yapıldı. Bölgedeki bayiler ve sektör temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koyuncu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri Erkan Akdemir ve Burhan Yağmur, ayrıca Volvo Car Türkiye ve Türkiye Sigorta yöneticileri ile çevre illerden gelen otomotiv yetkili satıcıları yer aldı.

otomotivin bölge ekonomisindeki rolü:

Toplantının açılışında konuşan Saim Özakalın, otomotiv sektörünün yalnızca araç satışından ibaret olmadığını; üretimden tedarik zincirine, lojistikten satış sonrası hizmetlere kadar uzanan geniş bir ekosistem barındırdığını belirtti. Özakalın, sektörün sağladığı katma değer ve nitelikli istihdamla Erzurum ve bölge ekonomisinin taşıyıcı kolonlarından biri olduğunu vurguladı ve yetkili satıcıların bölgesel kalkınmaya doğrudan katkı sunduğunu ifade etti.

temsil, dönüşüm ve beklentiler:

Erzurum’da faaliyet gösteren otomotiv bayilerinin ETSO Meclisi içinde aktif rol almasının, sektörün şehir ticaretindeki güçlü temsilini gösterdiği kaydedildi. Özakalın, yaşanan teknolojik dönüşümler, değişen tüketici beklentileri ve yasal düzenlemelerin firmaları sürekli dinamik olmaya zorladığına dikkat çekti. Konuşmasında ayrıca kamu ve özel sektör paydaşlarını aynı masada buluşturan OYDER yönetimine teşekkür ederek, toplantının bölge ticareti için verimli sonuçlar üretmesini temenni etti.

Toplantı, katılımcılar arasında bölgesel ihtiyaçların ve sektörel beklentilerin paylaşılmasına, işbirliklerinin güçlendirilmesine olanak sağladı. Yetkili satıcıların sahadaki deneyimleri ile kamu düzenlemelerine ilişkin değerlendirmelerin aynı platformda ele alınması, bölge ticareti ve istihdama ilişkin somut yol haritalarının tartışılmasına zemin hazırladı.

OTOMOTİV YETKİLİ SATICILARI DERNEĞİ (OYDER) 58. BÖLGE DİYALOG TOPLANTISI, ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI (ETSO) EV SAHİPLİĞİNDE YAPILDI.