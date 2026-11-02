Minik eller toprakla buluşuyor: Sakarya tarım akademisi geleceğe tohum ekiyor

Sakarya'da tarımsal eğitimde yeni adım

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tarım Akademisi projesi, tarımsal üretimin geleceğini güçlendirmeyi ve üretim kültürünü yeni nesillere aktarmayı hedefliyor. Proje, ilk etapta ilkokul öğrencilerine odaklanarak teorik bilgiyi pratikle buluşturacak bir eğitim altyapısı sunuyor.

Projenin yapısı ve seralar:

Akademi bünyesinde 300 metrekarelik bir bina içinde eğitim sınıfları, idari ofisler ve depo yer alacak. Uygulama bölümünde ise her biri 150 metrekare olan toplam 4 ayrı sera kurulacak. Bu seralar arasında tam otomatik ve atmosferik ortamda bitki yetiştirmeye elverişli bir çilek serası, bir alıştırma serası ve iki yetiştirme serası bulunuyor. Ayrıca 2 bin metrekarelik açık alanda örnek uygulama bahçeleri oluşturularak meyve ve sebze üretimi aşamaları sahada gösterilecek.

Eğitim programı ve hedefler:

İlk etap eğitimleri ilkokul düzeyine yönelik olup, dersler sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grup halinde düzenlenecek; her grupta 50 öğrenci yer alacak. Öğrenciler alıştırma ve yetiştirme seralarında tohumdan hasada kadar; tohum, fidan, çelik ve doku kültürü gibi farklı üretim uygulamalarını uygulamalı olarak deneyimleyecekler.

Akademi, çocuklara yalnızca tarım tekniklerini öğretmeyi değil, aynı zamanda üretimin çevresel, ekonomik ve kültürel boyutlarını da aktarmayı amaçlıyor. Uygulamalı eğitim sayesinde minikler toprağı tanıyacak, üretim sürecinin farklı aşamalarını takip edecek ve tarımsal kalkınma bilinci kazanacaklar.

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verilecek olması, çocukların süreçte kazandığı bilgi ve deneyimi somutlaştıracak. Projenin uzun vadede bölgesel tarımsal üretimi desteklemesi ve genç nesillerin tarıma olan ilgisini artırması bekleniyor.

SAKARYA'DA TARIMSAL GELECEĞİ GÜÇLENDİRMEK, ÜRETİM KÜLTÜRÜNÜ YENİ NESİLLERE AKTARMAK VE TARIM POLİTİKALARININ RASYONEL BİR ZEMİNDE GELİŞTİRİLMESİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA TARIM AKADEMİSİ PROJESİ HAYATA GEÇİRİLİYOR.