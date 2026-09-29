Erzurum'da tarihi dokuyu koruyan dönüşüme eser siyaseti yön veriyor

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şehir merkezinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi. Sekmen, Saraybosna, Erzincankapı, Habipbaba ve Kavaflar Çarşısı bölgelerinde saha ekiplerinden projelerin son durumu hakkında teknik bilgi aldı.

saha incelemesi ve teknik değerlendirme:

Başkan Sekmen, projelerdeki ilerlemeyi ve sahada tespit edilen ihtiyaçları bizzat dinledi. Teknik ekipten detaylı bilgi alan Sekmen, çalışmaların planlandığı şekilde yürütülmesi ve koordinasyonun sağlanması için takiplerin sürdüğünü belirtti. Hem saha gözlemleri hem de teknik raporlar doğrultusunda projenin her aşaması titizlikle takip ediliyor.

amaç: tarihi doku ile modern şehircilik arasında denge:

Projelerin tamamlanmasıyla Erzurum’un tarihi dokusunun korunarak modern şehircilik standartlarına ulaştırılması hedefleniyor. İnceleme sonrası konuşan Mehmet Sekmen, "Saraybosna, Erzincankapı, Habipbaba ve Kavaflar Çarşı’mızda devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarımızı yerinde inceledik. Hemşehrilerimizin daha güvenli, daha modern ve daha yaşanabilir yaşam alanlarına kavuşması adına her projemizi titizlikle takip ediyor, şehrimizin ihtiyaçlarını sahada değerlendirerek çalışmalarımıza yön veriyoruz. Eser siyasetimize örnek teşkil eden en önemli vizyon projelerimizle aziz şehrimizi yeniden inşa ve ihya ediyoruz."

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çalışmaların gece gündüz sürdüğünü ve önceliğin can güvenliği, yaşam kalitesi ile tarihi kimliğin korunması olduğunu vurguladı. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte kentin hem güvenli hem de modern bir çehre kazanması amaçlanıyor.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN, ŞEHİR MERKEZİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARININ ARALIKSIZ SÜRDÜĞÜ SARAYBOSNA, ERZİNCANKAPI, HABİPBABA VE KAVAFLAR ÇARŞISI BÖLGELERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU.