Erzurum'da tarıma yeni nefes: yayla balı ve seralarda kalite vurgusu

yerinde inceleme ve yol kontrol istasyonu:

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, Daire Başkanı Hüseyin Eş ile birlikte Türkiye'nin ilk Yol Kontrol İstasyonu'nu ziyaret etti. İstasyonda 7/24 görev yapan personelle bir araya gelen heyet, yürütülen denetim faaliyetleri hakkında bilgi aldı, personelle sohbet etti ve görevleri için kolaylıklar diledi.

erzurum yaylaları organik balla şenleniyor:

Kentte arıcılığı katma değerli üretime dönüştürmeyi amaçlayan Erzurum Yaylaları Organik Balına Kavuşuyor projesinde önemli bir aşama kaydedildi. Proje kapsamında organik arıcılık eğitimi alan yetiştiricilere sertifikaları İl Müdürü Alpaslan Kenger tarafından verildi. Müdürlük yetkilileri, üreticilere organik arılı kovan ve bal eritme kazanı desteği sağlandığını ifade etti.

seralar ve mantar üretiminde sıkı denetimler:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yürütülen İyi Tarım Uygulamaları çalışmaları çerçevesinde seralar, mantar üretim tesisleri ve açık tarım alanlarında kapsamlı saha denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerin amacı, kaliteli, izlenebilir ve güvenilir üretimin yaygınlaştırılması olarak açıklandı.

Müdürlük, tüketicilerin güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini artırma kararlılığını yineledi. Yerinde incelemeler ve destek programlarıyla üreticilerin kapasitesinin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, KENT GENELİNDE TARIMSAL ÜRETİMİ ARTIRMAK, ORGANİK ARICILIĞI YAYGINLAŞTIRMAK VE GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ KAPSAMLI PROJELERİNE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR. İL MÜDÜRÜ ALPASLAN KENGER, YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEREK ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.