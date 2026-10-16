Erzurum'da taşıt sayısı 10 yılda yüzde 44,6 arttı, motosiklette sert yükseliş yaşandı

Erzurum'da taşıt envanteri ve yıllık eğilimler:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Erzurum'da motorlu kara taşıtı sayısı Eylül 2026 itibarıyla 159.731 olarak kaydedildi. Kentte son 10 yılda toplam taşıt sayısına 49.231 araç eklendi ve artış oranı %44,6 oldu. Buna karşın Erzurum'un Türkiye genelindeki payı 2016'daki %0,53'ten dalgalanarak Eylül 2026'da %0,46'ya geriledi.

taşıt türlerindeki değişim ve öne çıkan veriler:

Taşıt türlerine bakıldığında en çarpıcı artış motosiklette görüldü. Motosiklet sayısı Eylül 2016'da 2.557 iken Eylül 2026'da 10.636'ya yükseldi; 10 yıllık artış oranı %316'yı aştı. Otomobil sayısı aynı dönemde 54.357'den 81.877'ye çıktı. Diğer türlerdeki değişimler şöyle gerçekleşti: kamyonet 25.051'den 32.701'e, traktör 18.066'dan 23.059'a, kamyon 5.793'ten 6.890'a, otobüs 1.099'dan 1.390'a ve özel amaçlı taşıt 563'ten 840'a yükseldi.

Buna karşın minibüs sayısında belirgin bir gerileme yaşandı. Minibüs sayısı Eylül 2016'da 3.014 iken, Eylül 2026'da 2.338'e düştü; 10 yılda azalış 676 adet, yaklaşık %22,4 olarak hesaplandı.

kısa dönem (yıllık ve aylık) hareketler:

Bir yıllık dönem içinde (Eylül 2025–Eylül 2026) Erzurum'daki toplam taşıt sayısı 149.822'den 159.731'e yükselerek yüzde 6,6 artış gösterdi. Bu dönemde otomobil sayısı 76.560'tan 81.877'ye (+5.317), motosiklet 8.473'ten 10.636'ya, kamyonet 31.247'den 32.701'e çıktı; minibüs ise 2.361'den 2.338'e geriledi.

Aylık düzeyde (Ağustos 2026–Eylül 2026) toplam taşıt sayısı 159.038'den 159.731'e yükselerek bir ayda 693 araçlık artış kaydedildi. Bu artışta otomobil (+364), motosiklet ve kamyonet gibi kategoriler öne çıktı; bazı kategorilerde sınırlı düşüşler gözlendi.

Eylül 2026 itibarıyla Erzurum'daki motorlu kara taşıtlarının dağılımı şu şekilde: otomobil 81.877, minibüs 2.338, otobüs 1.390, kamyonet 32.701, kamyon 6.890, motosiklet 10.636, özel amaçlı taşıt 840 ve traktör 23.059. Toplam taşıt sayısı, Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yaklaşık %0,46'sına tekabül ediyor.

ERZURUM’DA MOTORLU KARA TAŞITI SAYISI, 2026 YILI EYLÜL AYI İTİBARIYLA 159 BİN 731’E YÜKSELDİ. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK) VERİLERİNE GÖRE KENTTEKİ TAŞIT SAYISI SON 10 YILDA YÜZDE 44,6 ARTARKEN, MOTOSİKLET SAYISINDAKİ YÜZDE 316’LIK YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKTİ.