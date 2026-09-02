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Erzurum'da üreticilere çağrı: hayvancılık destek başvuruları başladı, son tarih 1 aralık

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 1. dönem büyükbaş ve küçükbaş destek başvurularının 1 Eylül'de başlayıp 1 Aralık'ta sona ereceğini duyurdu.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 09:08

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EDİTÖR: Berk Doğan

Erzurum'da üreticilere çağrı: hayvancılık destek başvuruları başladı, son tarih 1 aralık

Erzurum'da 2026 1. dönem hayvancılık destek başvuruları resmen başladı

Erzurum Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 yılı 1. dönem büyükbaş (buzağı/malak) ve küçükbaş (kuzu/oğlak) hayvancılık destekleme başvurularının başladığını açıkladı. Kurum duyurusunda üreticilerin mağduriyet yaşamaması için başvurularını süresinde yapmaları istendi.

başvuru takvimi ve son tarih:

Açıklamaya göre başvurular 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla alınmaya başlandı. Başvuruların tamamlanması için son tarih ise 1 Aralık 2026 günü mesai bitimi olarak belirlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, son güne bırakılan başvurular nedeniyle yoğunluk yaşanabileceğini ve bunun hak kayıplarına yol açabileceğini vurguladı.

başvuru yöntemleri ve üreticilere uyarılar:

Destekleme modelinde üreticilerin durumuna göre iki farklı başvuru yöntemi uygulanacak: Birlik üyesi olan yetiştiriciler başvurularını kayıtlı oldukları hayvancılık birliği aracılığıyla yapacak; birliğe üyesi olmayan şahsi üreticiler ise başvurularını ilçe tarım ve orman müdürlüklerine şahsen gerçekleştirecek.

Yetkililer, belgelerin eksiksiz hazırlanmasının ve başvuruların erkenden tamamlanmasının önemine dikkat çekti. Bakanlık veya Müdürlüğün belirlediği usul ve belgelerde eksiklik olması durumunda, son başvuru tarihine kadar tamamlanmayan müracaatların destekten yararlanamayacağı hatırlatıldı.

Üreticilere yönelik çağrıda, yoğunluğun önlenmesi ve olası hak kayıplarının engellenmesi için işlemlerin erken yapılması, bağlı bulundukları birliklerle veya ilçe müdürlükleriyle iletişime geçilerek gerekli bilgilerin teyit edilmesi önerildi.

ERZURUM’DA 2026 YILI 1. DÖNEM BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK DESTEKLEME BAŞVURULARI RESMEN...

ERZURUM’DA 2026 YILI 1. DÖNEM BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK DESTEKLEME BAŞVURULARI RESMEN BAŞLADI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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